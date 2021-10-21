Burdur'da ilk defa bozayı görüntülendi

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde incir, elma ve üzüm bahçelerine zarar veren, izleri görülmesine rağmen köyde efsaneye dönüşen bozayı, köylülerin bir incir bahçesine kurduğu fotokapanla görüntülendi. Bu görüntü, Burdur bölgesinde bozayıya ait ilk görüntüler olarak kayda geçti.

Burdur yöresinde ilk defa görüntülenen bozayı, Çamlık köyünde Muzaffer Özdemir tarafından, Musa Mor'a ait incir bahçesine kurulan fotokapana yansıdı. Özdemir, "8- 10 yıldır Çamlık'ta bozayı olduğunu duyuyorduk, dedikodusu vardı. İzlerini görüyorduk ama görüntüleyen yoktu. Halk arasında da 'izini gördüm' diyenlerle dalga geçiliyordu. Zaman zaman elma, üzüm ve incir bahçelerine zarar veriyordu" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise Burdur için yeni memeli bir tür olarak gösterilen bozayının, bugüne kadar yapılan araştırmalarda varlığı ile ilgili bilgiler elde edildiği, Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde vatandaşın kurduğu fotokapanla da görüntülendiği belirtildi.