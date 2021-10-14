Buca'da en renkli festival başladı

9. Uluslararası Balkan Festivali'ne coşkulu açılış

Uluslararası Balkan Festivali bu yıl İzzet Atan anısına gerçekleşti

Festivalde birlik ve beraberlik mesajı veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır.' Bu güzel ülkede, tüm renklerimizle beraber sımsıkı bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 9-10 Ekim tarihlerinde merhum Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan anısına gerçekleştirilen 9. Uluslararası Balkan Festivali, Çevik Bir Meydanı'ndaki kortejle başladı. Korteje katılan CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Balkan derneklerinin yöneticileri ve temsilcileri beraber halaylar çekti. Bando ve dans gösterileriyle hareket eden kortej, kentte karnaval havası estirdi.

Ardından, Buca Belediye Başkanı Erkan Kılıç, Hasanağa Bahçesi'nde Balkan dernekleri tarafından kurulan stantları tek tek ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Kılıç, Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği standında İzzet Atan adına özel olarak hazırlanan anı defterini imzaladı.

Festivalin açılış törenine ise CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Tacettin Bayır ve Mahir Polat'ın yanı sıra CHP 22. Dönem Milletvekili Muharrem Toprak ve AKP 24. Dönem Milletvekili Rıfat Sait ile çok sayıda davetli katıldı.

BUCA FARKLI KÜLTÜRLERİ BİR ARADA BARINDIRIYOR

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, zamansız bir şekilde hayatını kaybeden Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan'ı saygıyla andıklarını söyledi. Buca'nın farklı kültürleri bir arada barındıran bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Kılıç, "Bu kültürlerin içinde elbette Balkan göçmeni kardeşlerimizin bizler için önemi çok büyüktür. Rengârenk kültürüyle bildiğimiz Balkanlarda, yüzyıllar boyunca kardeşçe bir yaşam hüküm sürmüştür. Ancak hepimizin bildiği gibi, 19. yüzyılın başlarından itibaren başlayan katliamlar; sivil halkı hedef alan Balkan Savaşları'nın yol açtığı korkunç kıyım ve sürgünler, hepimizin yüreğinde çok derin yaralar açmıştır. O günlerden Srebrenitsa'ya kadar yaşananların acısı hala kalbimizde.Bu acıları unutmadık; unutturmayacağız" dedi.

TÜM RENKLERİMİZLE BERABER SIMSIKI YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Festivalde, birlik ve beraberliği, kardeşçe yaşam duygularını yükselteceklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Balkanların yetiştirdiği yegâne kişilik, Türk gençliğinin hayatına yön veren mavi gözlü dev Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır.' der. Biz de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu güzel ülkede, tüm renklerimizle beraber sımsıkı bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde emperyalizmin bize oynamaya çalıştığı oyunlara alet olmayacağız. Bu festival bunun en büyük göstergesidir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Kılıç, merhum İzzet Atan'ın ailesine plaket takdim etti. İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler ise tüm dernekler adına Başkan Kılıç'a teşekkür plaketi sundu. Açılış töreninin ardından gerçekleştirilen Balkan halk oyunları gösterileri ve yöresel kıyafetler defilesi festivale renk kattı. Festivalde sahne alan sevilen şarkıcı Gamze Matracı ise coşkulu kalabalığa Balkan ezgilerinin en güzel örneklerini seslendirdi.

EĞLENCE DEVAM EDECEK

Festivalin ikinci gününde ise saat 17.00'de başlayacak etkinliklerde Balkan yemekleri yarışması düzenlenecek. 18.30'da Orkestar Sertan ve Rumeli Ayhan ile başlayacak eğlence saat 20.00'deki yöresel Balkan kına gecesi ve ardından Balkan halk oyunları gösterileri ile sürecek. Saat 21.00'de de Shukar Muzika grubu sevilen şarkılarını İzmirliler için söyleyecek.

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