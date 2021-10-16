Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca:

BOLU (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Batman'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerine çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır ve Batman'da ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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