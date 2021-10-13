BOĞAZ'DA TEKNE TURUNUN ÜCRETİNİ ÇOK BULUNCA 3 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTILAR - Haberler
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BOĞAZ'DA TEKNE TURUNUN ÜCRETİNİ ÇOK BULUNCA 3 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta arkadaşları ile boğaz turu yapan, aralarında sosyal medya ünlüsü Baran Taşkut'un da olduğu arkadaş grubu, tekne parasını çok bulunca tekne sahibi ve çalışanları önce darbetti daha sonra da silahla yaralayarak kaçtı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta arkadaşları ile boğaz turu yapan, aralarında sosyal medya ünlüsü Baran Taşkut'un da olduğu arkadaş grubu, tekne parasını çok bulunca tekne sahibi ve çalışanları önce darbetti daha sonra da silahla yaralayarak kaçtı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri,3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Beşiktaş Bebek sahilinde 4 Ekim'de saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında sosyal medya ünlüsü DJ Baran Taşkut olarak bilinen Yusuf Taşkut'un da bulunduğu bir grup, boğazda tekne turu yapmak istedi. Yapılan boğaz turunun ardından iskeleye yanaşan tekne sahibi 'bir saatlik boğaz turunun 250 lira olduğunu' söyledi. Boğaz turunun ücretini çok bulan grup, tekne sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaş grubu, tekne sahibi ve iki çalışanı darbedip silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS, KAÇANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknedeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrası Oğuzhan A., Yusuf Taşkut ve silahı kullanan Ömer T.?yi silahıyla gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahı kullanan Ömer T. tutuklanırken Oğuzhan A. ile Yusuf Taşkut adli kontrolle serbest bırakıldı.

BOĞAZ'DA TEKNE TURUNUN ÜCRETİNİ ÇOK BULUNCA 3 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTILAR

BOĞAZ'DA TEKNE TURUNUN ÜCRETİNİ ÇOK BULUNCA 3 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTILAR

BOĞAZ'DA TEKNE TURUNUN ÜCRETİNİ ÇOK BULUNCA 3 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTILAR

BOĞAZ'DA TEKNE TURUNUN ÜCRETİNİ ÇOK BULUNCA 3 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BOĞAZ'DA TEKNE TURUNUN ÜCRETİNİ ÇOK BULUNCA 3 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTILAR - Haberler
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