Birleşmiş Milletler, İdlib'e 99 tır insani yardım gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 99 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 99 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır."
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla...