Belediyenin yetiştireceği sebzeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak

Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından seralarda yetiştirilecek sebzeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, seralarda turp, marul, roka, maydanoz, lahana, karnabahar, havuç ve ıspanak gibi sebzeler yetiştirilmesi için tohumların toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Hasat edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı aktarılan açıklamada, "Lüleburgaz Belediyesi, vatandaş odaklı sosyal ve üreten belediyecilik uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri turp, marul, roka, maydanoz, lahana, karnabahar, havuç ve ıspanak gibi sebzelerin tohum ekimini yaparak kışa hazırlamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaz aylarında belediyenin tarım arazisinde yetiştirilen karpuz, kavun, kabak, domates, üzüm gibi ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gönderildiği kaydedildi.