BBDSO, sezonu Kağan Korad ve Tolga Salman'ın sahne aldığı konserle açtı
AA / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), sezon açılış konserinde, gitar sanatçısı Kağan Korad ve Bandoneon sanatçısı Tolga Salman'ı konuk etti.
BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), sezon açılış konserinde, gitar sanatçısı Kağan Korad ve Bandoneon sanatçısı Tolga Salman'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, BBDSO'nun genç ve başarılı şefi Dağhan Doğu yönetti.
Gecede, Astor Piazzola'dan "Bandoneon Konçertosu" ve Roland Dyens'dan "İki Gitar Konçertosu" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda solistler ve şef uzun süre alkışlandı.