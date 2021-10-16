Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi - Haberler
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Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Kültür Sanat

Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi Batman'ın Sason ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü kapsamında hazırlanan 100 farklı eser sergisi açıldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü kapsamında hazırlanan 100 farklı eser sergisi açıldı.

Sason ilçesine bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezi bahçesinde açılan sergide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda, eğitici ve kursiyerler tarafından el emeği, göz nuruyla tablolara işlenen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, bayrak ve Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı 100 farklı eser sergilendi. İstiklal Marşının zor koşullarda yazıldığını belirten Sason ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozurt, "Mehmet Akif Ersoy, vatan ve millet aşkıyla yoğrulan duygularını kaleme dökerek milletimize istiklal marşını hediye etmiştir. Zor şartlar altında yazdığı İstiklal Marşıyla milletimizin duyularına tercüman olmuştur. Biz de bu vesileyle istiklal marşımızın yüzüncü yılında hazırladığımız yüz eser ile sergimizi açtık. İstiklal marşımıza özel hazırladığımız sergimizde özelikle filografi çalışmalarıyla Türk bayrağımızı, Atatürk'ün resimleri, imzası ve İstiklal Marşı resimlere nakış edilerek sergilendi" dedi.

Birbirinden farklı 100 eserin yer aldığı serginin 3 gün boyunca vatandaşlara açık olacağı açıklandı.

Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi

Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi

Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi

Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi
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Haber: Batman'da İstiklal Marşının 100. yıl sergisinde 100 farklı eser sergilendi - Haberler
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