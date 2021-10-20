BARİYERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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BARİYERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Kazada sürücü Ünal T. ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Gölcük istikametine gitmekte olan Ünal T. yönetimindeki 41 E 4232 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acili aradı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal T. tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BARİYERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BARİYERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BARİYERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BARİYERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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