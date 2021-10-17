Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Tunceli'de,??1??1??2?? Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti#112BirBirİki pic. twitter. com/pO1B1iKFDk— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 17, 2021.

TUNCELİ (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu Tunceli'de,

??1??1??2?? Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti#112BirBirİki pic. twitter. com/pO1B1iKFDk

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 17, 2021

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Haber: Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Haberler
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