Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde - Haberler Ekonomi
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Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi
Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğini ise yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

MERSİN (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğini ise yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Mersin'den küçükbaş hayvancılarımıza müjde vermek istiyorum. Sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.


Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde - Haberler Ekonomi
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