Bakan Pakdemirli'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde

MERSİN (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğini ise yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Mersin'den küçükbaş hayvancılarımıza müjde vermek istiyorum. Sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.