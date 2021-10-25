Aydın'da jandarma, köy okulunun kütüphanesine kitap bağışladı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Kültür Sanat
Aydın İl Jandarma Komutanlığının "Tozlu raflardan temiz ellere" projesi kapsamında jandarmalar, Efeler ilçesinin kırsal mahallesindeki Yılmazköy İlkokulunun kütüphanesine kitap bağışında bulundu.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığının "Tozlu raflardan temiz ellere" projesi kapsamında jandarmalar, Efeler ilçesinin kırsal mahallesindeki Yılmazköy İlkokulunun kütüphanesine kitap bağışında bulundu.
Bağış etkinliğinde kadın astsubaylar, öğrencilere kitap okumanın önemini anlattı.
Etkinliğin ardından kitaplar, jandarmalar ve öğrencilerce raflara yerleştirildi.