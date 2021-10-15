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Aydın Barosundan Rektörümüze Ziyaret

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Aydın Barosundan Rektörümüze Ziyaret

Aydın Barosundan Rektörümüze Ziyaret Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ve beraberindeki heyet, 14 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

AYDIN (Habermetre) - Aydın Barosundan Rektörümüze Ziyaret Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ve beraberindeki heyet, 14 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Baro Başkan Yardımcısı Sezgin Çetin, Genel Sekreter Anıl Yetişkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Beyhan Okul, Sacide Özatlı Köprülü ve Elif Sabancı da bulundu.

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Haber: Aydın Barosundan Rektörümüze Ziyaret - Haberler
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