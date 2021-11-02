Arap ülkeleri Büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu

ANKARA (Bültenler) - Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği 12'nci Boğaziçi Zirvesi 6-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. 'Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak' temalı zirve öncesinde Arap ülkelerinin Büyükelçileri ve temsilcileri Ankara'da UİP Üst Yönetimi ile bir araya geldi.

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, "İlk kurulduğumuz yıldan bu yana Arap ülkelerinden Bakan,Prens, Prenses ve devlet temsilcisi düzeyinde çok önemli kişileri ağırladık. Kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi dost ve komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal anlamdaki ilişkilerimizi pekiştirmek istiyoruz. Arap ülkelerinin Büyükelçileri geleneksel hale gelen Ankara buluşmamıza yoğun ilgi gösteriyor ve bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü ise, "Arap ülkelerinin Büyükelçileri ile bir arada olmak mutluluk verici. Arap-Türk dostluğu özelinde fikir alışverişinde bulunmak çok anlamlı. Bu çalışmalarımızın odağında siyaset yok. Temel amacımız ekonomik işbirliği ve karşılıklı yatırım ortamının geliştirilmesi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK BİR GÜÇ"

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi, "Boğaziçi Zirvesi özel ve kamu sektörü ile her yıl bağ kurması ile çok önemli bir zirve. Özellikle zirvenin özel sektörde olması, yapılan birçok görüşmeleri ve geliştirilen işlerin daha hızlı işlemesini sağlıyor.

Pek tabii Türkiye bölgede çok büyük bir güç. Arap devletleri olarak burada yer alıp Türkiye'nin ekonomik tecrübelerinden dersler çıkarmak istiyoruz." dedi.

"ÇOĞU ÜLKE BU ZİRVEYİ BEKLİYOR"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise şu ifadeleri kullandı: "Biz Arap ülkeleri dışında dünya çapında birçok ülke bu zirveyi dört gözle bekliyor. Türkiye ve Arap ülkelerinin ilişkileri çok önemli ve gelişmeye devam da etmek zorunda. Yaşadığımız coğrafya bize bunu gerektiriyor. Bir Filistinli olarak ilişkilerimizde her zaman Türkiye'ye öncelik verdiğimizi belirtmek isterim. Özellikle Arap ülkeleri ile Türkiye'nin ilişkilerini ilerletmek adına bu zirve çok önemli."

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai da, "Arap ülkeleri ve dünyanın geri kalanını da içine alacak şekilde uluslararası konjektürde yol haritalarının belirlendiği çok önemli bir zirve olduğunu düşünüyorum.

Türkiye yakın tarihte dünyada çok önemli bir ülke haline geldi. Özellikle Arap dünyası için çok önemli. Özellikle hükümetin de yapmış olduğu katkılar ve teşviklerden ötürü birçok Arap ülkesinden yatırımcılar iş ve birçok farklı sektörden yatırım amaçlı olarak Türkiye'ye geliyor. Bu da devam edecek gibi görünüyor.

Ürdün tarafı olarak Ankara'dan, Bursa'dan özellikle endüstriyel alanda birçok Türk iş adamları ile Ürdün ve dünyanın her yönünde yatırım yapmak adına verimli görüşmeler yaptık. Özellikle Ürdün'ün Avrupa Birliği, Amerika ve Kanada ile ilişkilerini göz önüne alırsak bunun Türkiye'ye de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Etkinlikte, Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Filistin, Cibuti, Sudan, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Yemen'in Ankara Büyükelçileri ve temsilcileri yer aldı.

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