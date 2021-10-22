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Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kurum personeli ve uyuşturucu dosyası olan yükümlülere eğitim verildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kurum personeli ve uyuşturucu dosyası olan yükümlülere eğitim verildi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Eğitim Salonu'nda verilen eğitime Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan, Alaşehir Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Güler Uslu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi narko rehberi ekibi ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği kapsamında uyuşturucu dosyası bulunan 40 hükümlü, Denetimli Serbestlik personeline yönelik verilen eğitimde Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan, "Bugün burada uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişiklikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılıkla ilgili doğru zannedilen yanlışları anlattık. Uyuşturucu dosyası bulunan yükümlülerimiz ve personelimize yönelik eğitimlerimizin amacı, personelimizin daha bilinçli hareket edebilmeleri, uyuşturucu dosyası olan yükümlülerimizin de bu tür suçlardan uzak durabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu eğitimlere belirli aralıklarla devam edeceğiz." dedi.

Eğitimde Alaşehir Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzman Dr. Burçin Güler Uslu, 'Uyuşturucu kullanımının zararları', 'Riskin ne kadar farkında olunduğu', 'Uyuşturucu kullanmanın bedensel, ruhsal, davranışsal etkilerini' anlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi narko ekipleri de uyuşturucu bağımlılığı sonucu yaşanabilecek, yasal ve toplumsal zararları anlattı. - MANİSA

Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

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