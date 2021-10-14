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Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor Afet Kriminal İnceleme Birimi Merkezinde (AKİ), afetlerde afetzedelerin kimliklendirme çalışmasının yanı sıra afet olaylarını sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyerek nedenleri hakkında raporlar düzenleniyor.

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

ANKARA - Afet Kriminal İnceleme Birimi Merkezinde (AKİ), afetlerde afetzedelerin kimliklendirme çalışmasının yanı sıra afet olaylarını sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyerek nedenleri hakkında raporlar düzenleniyor.

İçişleri Bakanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren Afet Kriminal İnceleme Birimi Merkezi'nin afet öncesi, afet anı ve sonrasında çalışmalarını nasıl gerçekleştirdiğini gösteren bir tanıtım videosu yayımladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün, AKİ'nin artık bir ana unsur haline geldiğini söyleyerek, "Afet olaylarının öncesinde, esnasında ve sonrasında bir çok tedbirin alınması gerekmektedir. Bu hazırlıklar sonucunda da afet olayına doğru bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bizim ülkemizde daire başkanlığımızın bünyesinde, 'Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme Büro Amirliği' olarak faaliyet gösteren büromuz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun öngörüleri, emir ve talimatları doğrultusunda 'Afet Kriminal İnceleme' Birimi olarak, kısaca 'AKİ' olarak değiştirilmiştir. Burada görev alacak personelin eğitimi konusunda ise çok hassas davranıyoruz. Çok geniş bir yelpazede meydana gelebilecek tüm olayları, birimleri, antropoloji, biyoloji, dini yönden olan konuları da personellere eğitimler veriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde Afet Kriminal İnceleme Birimimiz, daha önce bu afet konularında bir destek unsuruyken şu anda edinmiş olduğu tecrübe sayesinde bir ana unsur haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Afetzedenin 30 saniye içinde afetzedenin kimlik bilgilerine ulaşıyoruz"

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin ise, Türkiye'nin bu alanda ilk sırada yer aldığını belirterek, "Diğer ülkelerde sadece kimliklendirme çalışması yapılırken, ülkemizde hem afetzedelerin kimliklendirme çalışması yapılıyor, hem de afet olaylarında sebep sonuç ilişkisiyle birlikte neden olmuş olabileceği, ya da afette bulunan bir ölünün neden ölmüş olabileceği konusunda da raporlar düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderiyoruz. Bu konuyla alakalı da ilk sıradayız. 30 saniye içinde afetzedenin kimlik bilgilerine ulaşıyoruz ve yakınlarının da kimliklerine ulaşarak hızlı bir şekilde diğerlerini de kurtarıyoruz. Panik anında zor durumda kalan vatandaşlarımızın da hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor
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Haber: Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor - Haberler
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