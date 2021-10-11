AB-Ukrayna Zirvesi düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB-Ukrayna Zirvesi düzenlenecek

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB-Ukrayna Zirvesi düzenlenecek

Ukrayna Zirvesi'nin 23'üncüsü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yarın yapılacak.

Ukrayna Zirvesi'nin 23'üncüsü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yarın yapılacak.

Son olarak bir yıl önce düzenlenen zirvede AB tarafını AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy temsil edecek.

Zirvede Ukrayna'nın AB ile siyasi ortaklığı ve ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalardaki son durum görüşülecek.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin teyit edileceği zirvede, 2017'de yürürlüğe giren AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması ile kapsamlı serbest ticaret bölgesi uygulamalarında elde edilen sonuçlar da masaya yatırılacak.

AB, Ukrayna'ya ait Kırım'ın Rusya tarafından 2014'te ilhakı sonrası Kiev yönetimine siyasi desteğini güçlü şekilde bildirmiş ve Rusya'ya yönelik yaptırım kararı almıştı. AB'nin 2014'te başlayan yaptırımları halen devam ediyor.

AB'nin Ukrayna'ya desteği de sürüyor. 2017'de Ukrayna vatandaşlarına kısa ziyaretler için vize mecburiyetini kaldıran AB, son olarak Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılara karşı Ukrayna'ya 1,2 milyon avro mali yardım açıklamıştı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

Son dakika haberleri | Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ezgi Mola Kubilay Aka Gökhan Çıra
Spor Emre Belözoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Akif Ersoy Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB-Ukrayna Zirvesi düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:28:55. #1.13#