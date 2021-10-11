AB-Ukrayna Zirvesi düzenlenecek

Ukrayna Zirvesi'nin 23'üncüsü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yarın yapılacak.

Son olarak bir yıl önce düzenlenen zirvede AB tarafını AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy temsil edecek.

Zirvede Ukrayna'nın AB ile siyasi ortaklığı ve ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalardaki son durum görüşülecek.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin teyit edileceği zirvede, 2017'de yürürlüğe giren AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması ile kapsamlı serbest ticaret bölgesi uygulamalarında elde edilen sonuçlar da masaya yatırılacak.

AB, Ukrayna'ya ait Kırım'ın Rusya tarafından 2014'te ilhakı sonrası Kiev yönetimine siyasi desteğini güçlü şekilde bildirmiş ve Rusya'ya yönelik yaptırım kararı almıştı. AB'nin 2014'te başlayan yaptırımları halen devam ediyor.

AB'nin Ukrayna'ya desteği de sürüyor. 2017'de Ukrayna vatandaşlarına kısa ziyaretler için vize mecburiyetini kaldıran AB, son olarak Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılara karşı Ukrayna'ya 1,2 milyon avro mali yardım açıklamıştı.