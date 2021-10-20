3. Ulusal Sedef ve Artrit Hasta Deneyimi Zirvesi 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.
27 Ekim'de Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek Zirve'nin programı aşağıda yer almaktadır.
27 Ekim'de Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek Zirve'nin programı aşağıda yer almaktadır.
Açılış
10. 00 - 10. 30
Mustafa Yıldırım
Sedef Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı
Oturum 1
10. 30 - 11. 00 Prof. Dr. İsmail Sarı
Sedef Hastalarında Artrit Tanısı ve Tedavi Yaklaşımları
11. 00 - 11. 15 Ara
11. 15 - 11. 45 Prof. Dr. Metin Başaranoğlu
İnflumatuvar Hastalıklar ve Sedef Birlikteliği
11. 45 - 12. 00 Ara
12. 00 - 12. 30 Prof. Dr. İlknur Altınay
Sedef Hastalığının Psiko-Sosyal ve Ekonomik Yükü
12. 30 - 13. 30 Yemek Arası
Araştırma Sunumu
Sedef Hastaları Sosyal Yaşama Katılımı ve Uyum Sorunları
Prof. Dr. Tülay Ortabağ/ Doç. Dr. Derya Beydağ/ Prof. Dr. Can Bilgili
13. 30 - 14. 00
14. 00 - 14. 15 Ara
Oturum 2
14. 15 - 14. 45 Dr. Öğretim Üyesi Gönül Ertunç Özçelik
Sedef Hastalarında Egzersiz Yaklaşımları
14. 45 - 15. 00 Ara
15. 00 - 15. 30 Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı
Sedef Hastalarında Güncel Beslenme Yaklaşımları
15. 30 - 15. 45 Ara
15. 45 - 16. 15 Öğretim Görevlisi Niran Çoban
Hasta ve Sağlık Çalışanları İletişimi
Kapanış
16. 15 - 16. 30