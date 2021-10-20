3. Ulusal Sedef ve Artrit Hasta Deneyimi Zirvesi 27 Ekim'de gerçekleştirilecek. - Haberler
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3. Ulusal Sedef ve Artrit Hasta Deneyimi Zirvesi 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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3. Ulusal Sedef ve Artrit Hasta Deneyimi Zirvesi 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

27 Ekim'de Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek Zirve'nin programı aşağıda yer almaktadır.

27 Ekim'de Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek Zirve'nin programı aşağıda yer almaktadır.

Açılış

10. 00 - 10. 30

Mustafa Yıldırım

Sedef Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı

Oturum 1

10. 30 - 11. 00 Prof. Dr. İsmail Sarı

Sedef Hastalarında Artrit Tanısı ve Tedavi Yaklaşımları

11. 00 - 11. 15 Ara

11. 15 - 11. 45 Prof. Dr. Metin Başaranoğlu

İnflumatuvar Hastalıklar ve Sedef Birlikteliği

11. 45 - 12. 00 Ara

12. 00 - 12. 30 Prof. Dr. İlknur Altınay

Sedef Hastalığının Psiko-Sosyal ve Ekonomik Yükü

12. 30 - 13. 30 Yemek Arası

Araştırma Sunumu

Sedef Hastaları Sosyal Yaşama Katılımı ve Uyum Sorunları

Prof. Dr. Tülay Ortabağ/ Doç. Dr. Derya Beydağ/ Prof. Dr. Can Bilgili

13. 30 - 14. 00

14. 00 - 14. 15 Ara

Oturum 2

14. 15 - 14. 45 Dr. Öğretim Üyesi Gönül Ertunç Özçelik

Sedef Hastalarında Egzersiz Yaklaşımları

14. 45 - 15. 00 Ara

15. 00 - 15. 30 Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı

Sedef Hastalarında Güncel Beslenme Yaklaşımları

15. 30 - 15. 45 Ara

15. 45 - 16. 15 Öğretim Görevlisi Niran Çoban

Hasta ve Sağlık Çalışanları İletişimi

Kapanış

16. 15 - 16. 30

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