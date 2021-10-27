29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Çocuklar için Cumhuriyet Bayramı şiirleri dinle! 29 Ekim şiirleri!

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET'E

Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata'dan,

Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,

Aydınlat ışıl ışıl,

Kutlasın binlerce yıl,

Varol sen Cumhuriyet.

CUMHURİYET

Ay yıldızlı al bayraklar,

Her yanda dalgalanıyor.

Süslendi evler, sokaklar.

Renk renk ışıklar yanıyor.

Yıllardan önce bugün,

Cumhuriyet kurdu millet,

Bize büyük Atatürk'ün,

Armağanı CUMHURİYET.

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

CUMHURİYET Türklük demek.

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

- B. Kemal ÇAĞLAR

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

***

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

***

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

- Seyit Aybek

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

***

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

***

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

- Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

***

Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

***

Yirmi dokuz ekimi

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.

***

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.

- Ali Püsküllüoğlu

CUMHURİYET

Büyük armağan senden Mustafa Kemal Paşa!

Yetmiş beş yıl geçirdik yolundan koşa koşa...

Ey büyük cumhuriyet, dünya durdukça yaşa!

Haydi Türküm; y o l senin, nice yetmiş yıllara!

Adını yazacağız arşa çıkan yollara...

***

Bayraklarla donandı Anadolu'm dört baştan!

Yüz milyona yürüyor Türk milleti her yaştan…

Dünya şanını duysun havada uçan kuştan!

Haydi Türküm; d a l senin, uzan nice yıllara!

Kökünü saracağız, arza inen yollara...

***

Öyle çıksın ki sesin, inletsin kâinatı!

Geri gitmek zül sana ilerlet bu hayatı!

Medeniyet ne imiş öğrensin bütün batı!

Haydi Türküm; dil senin, seslen nice yıllara!

Sesini yayacağız, uzaydaki yollara...

***

Ey Türk, titre ve uyan, tüm dünya görsün bizi!

Yüceltelim birlikte Cumhuriyetimizi...

Gidilecek yol belli, işte Ata' nın izi!

Haydi Türküm; k o l senin hem nice bin yıllara,

Uzan, bütün dünyaya açılacak yollara...

- Halil Şakir Taşçıoğlu

CUMHURİYET

Aziz milletime! ..

***

Milletimin gönlünde yaşarsın ki yaşarsın,

Ta ezelden gelirsin sınırları taşarsın,

Ay yıldızın doğunca sürurum cumhuriyet,

Girersin gönlümüze kurarsın hakimiyet! ..

***

Belki ben hep seninle yola düşen olurum,

Eğer seni yitirsem nerede yer bulurum,

Senden gelir gücümüz en ileri gideriz,

Elbet ulu göndere al bayrağı çekeriz! ..

***

Gidin kara bulutlar, yurdumun semasından,

Doğsun bahar güneşi, dön artık kararından,

Cumhuriyet Bayramı, gün, sizin olsun bugün,

Kutlayın çoşun koşun, olmasın hüzün bugün! ..

***

Seksen beş yıldan sonra, o, doğacak güneşin,

Daha nice yıllara, kavuşacak güçtesin,

Kalsam ölümcül yerde, tek başıma beklerim,

Her cefayı uğrunda, senin için çekerim! ..

***

Zulümden inleyeni hiç görmez misin? ..

Ne ettiler o zaman, tarihi bilmez misin? ..

Çarçabuk kendine gel, sakın ha geç kalmadan,

Kurtaracak şu ipe, sarılın usanmadan! ..

***

Hem bir baştan bir başa, şu illeri aşalım,

Cumhuriyet adına yere göğe taşalım,

Olmadı tasam korkum şimdiye dek düşmandan,

Uyanık ol seni de vurmasınlar arkandan! ..

***

Özümdür Cumhuriyet; ben, seninle yaşarım,

Ederim başımda taç, engelleri aşarım,

Bu ses benim değil ki, Ulusumun sesidir,

Şu önümdeki engel; söyle neyin nesidir? ! .

- Arif Tatar

CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı,

Atatürk'ün izinde yaparım kutlamamı…

***

Biz yok olmadık varız sonsuza uzanırız,

Ruhu daima temiz, onurlu insanlarız…

***

Cumhuriyet milletim, milletse her şeyim,

Düşüncem demokrasim laiktir kişiliğim…

- Mehmet Tevfik Temiztürk

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bayraklarla süsleyin yurdumu baştanbaşa,

Türkiye'nin adını yazalım dağa taşa,

Hep birlikte diyelim Türk Milleti çok yaşa,

Bugün senin bayramın, sevinip coşmak hakkın,

Türkün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

***

Yirmi Dokuz Ekim'i hep birlikte neşeyle,

Köylü kentli herkesle tutuşalım el ele,

Bu günü bayram bilip bayram gibi neşeyle,

Kutlayalım milletçe, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

***

Anlı açık yüzü ak şanlı şerefli millet

Küllerinden kuruldu yönetim cumhuriyet,

İlelebet payidar kalacaktır bu devlet,

Sevinin bayram bugün, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

***

Ankara'dan yükselen bu sesi dünya duydu,

Türk Milleti asildir; fazilet işte buydu,

Hürriyet kanımızda, bizde var olan huydu,

Övün senin bayramın, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

- Şevki Kayaturan

ÇOCUKLAR İÇİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRİ DİNLE!

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