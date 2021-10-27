29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMINA DAVET ERFELEK KAYMAKAMLIĞINDAN Cumhuriyet Bayramı 98. Yıldönümü Kutlama Törenleri 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te başlayacak olup, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 24. 00' te sona erecektir. Çelenk Sunma Töreni, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te Musa Can Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılacaktır. Çelenk Sunma Töreninin bitiminde, halkımızın da katılımı ile Kestane Kebap Şenliği yapılacaktır. 29 Ekim 2021 tarihinde Cumhuriyet Bayramı Programı saat 10. 00 da Kaymakam Sayın Burak Bozkurt GÜRSES'in Makamda tebrikleri kabulü ile başlayacaktır. Saat 18. 30'da Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı önünden başlayarak Hükümet Konağı önünde son bulacak olan, protokolün de katılacağı yürüyüş ve fener alayı akabinde havai fişek gösterisi yapılacaktır.

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