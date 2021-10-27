29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil kapsamına girmektedir. Vatandaşlar ise 28 Ekim de adliyelerin açık olup olmayacağını merak etmektedir Peki, 28 Ekim'de adliyeler açık mı? Yarın adliyeler açık mı? 29 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim'de noterler açık mı? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM'DE ADLİYELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün resmî tatildir.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle bankalar o gün açık değildir. Ayrıca 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil olduğundan 28 Ekim saat 13.00'ten sonra da bankalar kapalı olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Perşembe günü yarım gün resmi tatildir. Saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurumları kapalı olacaktır. 28 Ekim Perşembe günü bankalar, noterler ve PTT öğleye kadar açık olacak.

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında noterler de bulunmakta. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

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