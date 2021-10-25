25 Ekim Pazartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
25 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 25 Ekim Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Ekim Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
25 EKİM YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa/ Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
FOX YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.45 Evlilik Hakkında Her Şey
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00: 20 Bir Zamanlar Çukurova
03: 45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Medusa Darbesi
01:30 Çölden Gelen
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Suikastçi
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
22:25 Kıbrıs Zafere Doğru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18 :10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
İşte bugünkü dizi, program ve filmler
20:00 Mucize Aşk
22:25 Kıbrıs Zafere Doğru
20:00 Suikastçi
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20.00 Yasak Elma
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)