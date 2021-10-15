1 Dolar ne kadar oldu? 15 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 15 Ekim Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 15 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 15 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

15 Ekim bugün 1 Dolar 9,2136 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,2142 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,2183 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

15 Ekim bugün 1 Euro 10,6907 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,6924 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,7051 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 530,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 530,5 TL iken satış fiyatı ise 530,7 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,2136 TL

9,2136 TL 1 Euro ne kadar : 10,6907 TL

10,6907 TL 1 Gram Altın ne kadar : 530,7 TL

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