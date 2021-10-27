01.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

YAYLADAĞI, HATAY (Habermetre) - 01. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2, Yeşilyurt/1 ve, Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı, Sadullah Gali Çiftliği-2 ve, 1, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Atatürk, İdil, Halil Çıplak, Pr. Dr. İskenderun Sayek, Ahmet Harbiyeli Sokak ve Üçgüllük Mahallesi 10 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Abalaklı Mahallesi Abalaklı, Abalaklı/5, Abalaklı/3, Abalaklı/13, Abalaklı/1 ve Abalaklı/12 Sokak, Alaybeyli Mahallesi Telbizek, Alaybeyli, Telbizek/3 ve Telbizek/1 Sokak, Alibeyçağıllı Mahallesi Alibeyçağılı, Alibeyçağıllı/6, Alibeyçağıllı/4 ve Alibeyçağıllı/2 Sokak, Balarmudu Mahallesi Balarmudu, Balarmudu/11 ve Balarmudu/21 Sokak, Başpınar Mahallesi, Bektaşlı Mahallesi Mangal, Uçkun, Murtluk, Ortaoba, Köyiçi, Bektaşlı/4 ve Balarmudu Sokak, Ceylanlı Mahallesi Kaş, Eşmişek, Alan Merkez, Karataş, Köseler, Emirler, Alan Çayırlık, Ceylanlı/22, Ceylanlı/30, Ceylanlı/84, Ceylanlı/12, Ceylanlı/10, Ceylanlı/16, Ceylanlı/11, Ceylanlı/29, Ceylanlı/40, Ceylanlı/28, Ceylanlı/8, Ceylanlı/23, Ceylanlı/62, Ceylanlı/19, Ceylanlı/27, Ceylanlı/17, Ceylanlı/3, Ceylanlı/322, Ceylanlı/24, Ceylanlı/31, Ceylanlı/13, Ceylanlı/18, Ceylanlı/82, Ceylanlı/38 Ceylanlı/56, Ceylanlı/32, Ceylanlı/46, Ceylanlı/21, Ceylanlı/91, Ceylanlı/92, Ceylanlı/47, Ceylanlı/1, Ceylanlı/321, Ceylanlı/15, Ceylanlı/89, Ceylanlı/33, Ceylanlı/25 ve Ceylanlı/302 Sokak, Çataltepe Mahallesi Çataltepe, Çataltepe/6, Çataltepe/2 ve Çataltepet/1 Sokak, Danaahmetli Mahallesi Danaahmetli Sokak, Dedeçınar Mahallesi Dedeçınar, Gökçeoğlu ve Dedeçınar/1 Sokak, Güzelce Mahallesi Güzelce Sokak, Ilıkpınar Mahallesi Ilıkpınar, Ilıkpınar/9, Ilıkpınar/10 ve Ilıkpınar/11 Sokak, Kamışlar Mahallesi Kamışlar, Beş Evler ve Hocanın Çiftliği Sokak, Karaçağıl Mahallesi Arpalı, Karaçağıl, Ağcık Mevki, Karaçağıl/11, Karaçağıl/8, Karaçağıl/7, Karaçağıl/18, Karaçağıl/9 ve Karaçağıl/5 Sokak, Karaelmaslı Mahallesi Karaelmaslı Sokak, Karamağara Mahallesi Karamağara, Dağınık Evler, Kıyı ve Karamağara/8 Sokak, Karamankaşı Mahallesi Karamankaşı, Karamankaşı/2 ve Karamankaşı/1 Sokak, Kodallı Mahallesi Kodallı ve Kodallı/3 Sokak, Mahmutlu Mahallesi Narlı Hopur Mahallesi, Küme Evleri Çiftlik Mevki ve Narlıhopur Sokak, Saylak Mahallesi Saylak, Petrol, Celiller ve Saylak/12 Sokak, Söğütlüöz Mahallesi Söğütlüöz, Zeyneler, Küme Evler ve Toklucular Çiftliği Sokak, Taşoluk Mahallesi Taşoluk, Taşoluk/5 ve Taşoluk/7 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi tutlubahçe Mahallesi Vali Temel Koçaklar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Bayır, Yamaç ve Hırbı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi, Güveççi, Ceylan Çiftliği, Kayrak, Güveççi/2, Kayrak/2, Kayrak/1, Güveççi/1, Güveççi/5 ve, Güveççi/3 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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