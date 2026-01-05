Zamlı doktor maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 zamlı güncel doktor maaşları! En düşük doktor maaşı ne kadar? Pratisyen, uzman, profesör doktor...

Sağlık sektöründe çalışan doktorların 2026 yılında alacağı zamlı maaşlar, hem memur toplu sözleşme artışı hem de 5 aylık enflasyon farkı üzerinden yeniden hesaplandı. Ocak 2026 itibarıyla açıklanan tahmini rakamlar, özellikle pratisyen, uzman ve profesör doktor maaşlarını yakından ilgilendiriyor. Peki, Zamlı doktor maaşları ne kadar oldu? 2026 en düşük doktor maaşı ne kadar?İşte tüm detaylar ve güncel rakamlar...

ZAMLI DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılında doktor maaşlarına yapılan zamlar, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme artışı dikkate alınarak hesaplandı. Kasım ayı TÜİK enflasyon verilerine göre, 5 aylık enflasyon farkı %17,55 olarak gerçekleşti. Bu fark, memur maaşlarının artışında temel unsur olurken doktor maaşlarını da doğrudan etkiledi.

Uzman doktor (1/4 derece) için mevcut 126.119?TL'lik temel maaş, bu enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte yaklaşık 148.252?TL seviyesine yükseldi. Pratisyen doktor maaşları ise aynı oran üzerinden artırılıyor ve taban maaşların 99.900?TL civarında olması bekleniyor. Aralık ayı TÜİK enflasyon verileri açıklandığında nihai maaş tutarları kesinleşecek.

OCAK 2026 ZAMLI GÜNCEL DOKTOR MAAŞLARI!

Ocak 2026 itibarıyla doktor maaşları için öngörülen güncel rakamlar, sağlık çalışanlarının gelirlerinde önemli bir artış sağlıyor. Mevcut taban maaş ve tahmini zam oranlarıyla birlikte;

Pratisyen doktor maaşı: Yaklaşık 99.900?TL

Uzman doktor maaşı: Yaklaşık 148.252?TL

Profesör doktor maaşı: Toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre 150.879?TL civarında

Memur maaşlarıyla kıyaslandığında, doktor maaşlarındaki artış oranı sektörün cazibesini artırıyor. Ayrıca, psikolog maaşları 74.490?TL'den 89.523?TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI NE KA

DAR 2026?

2026 yılında en düşük doktor maaşı, pratisyen doktorlar için yeniden hesaplanıyor. 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, taban maaş 99.900?TL civarında seyrediyor.

Şu an için en düşük memur maaşı 43.726?TL iken, Kasım ayı enflasyon verilerine göre hesaplanan tahmini zamlarla birlikte bu rakam 60.366?TL seviyesine ulaşacak. Doktor maaşları ise bu artışın çok üzerinde, sağlık sektöründe çalışanların gelirinde önemli bir yükseliş sağlanacak.

Aralık ayı TÜİK enflasyon verileri açıklanana kadar, en düşük doktor maaşının kesinleşmesi bekleniyor.

UZMAN DOKTOR VE PROFESÖR DOKTOR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

2026 yılında uzman doktor ve profesör doktor maaşlarındaki artış, hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı kaynaklı.

Uzman doktor (1/4 derece) maaşı: 148.252?TL

Profesör doktor maaşı: 150.879?TL

Bu artışlar, sektördeki deneyim ve dereceye göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca, pratisyen doktor maaşları da aynı oran üzerinden artırılacak ve taban maaş 100.000?TL civarında şekillenecek.

Enflasyon Farkı ve toplu sözleşme artışı, doktor maaşlarını hem kamu hem üniversite sektöründe önemli ölçüde yükseltiyor. Aralık ayı verileri ile nihai rakamlar netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Kasım 2025 verilerine göre açıklanan 5 aylık enflasyon farkı %17,55 olarak belirlendi. Bu fark, 2026 doktor maaş zammının temelini oluşturuyor.

Uzman doktor maaşı (1/4 derece) mevcut 126.119?TL → Zam sonrası 148.252?TL

Pratisyen doktor maaşı: Taban maaş 99.900?TL civarında

Bu rakamlar, sağlık çalışanlarının gelir seviyesini artırırken, 2026 yılında doktor maaşları konusunda net bir tablo sunuyor.