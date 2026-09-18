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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandığı gümüş madalya ve yarışma sırasındaki sakin duruşuyla dünya çapında tanınan milli atıcı Yusuf Dikeç, bu kez spor kariyerinin yanında üstlendiği yeni görevle gündeme geldi. 26 yıllık yarışmacı deneyimini mühendislik ve ürün geliştirme çalışmalarına aktarmaya hazırlanan Yusuf Dikeç kimdir, ne iş yapıyor? Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç, atıcılık branşında yarışan milli Türk sporcudur. 1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğan Dikeç, tabanca kategorilerinde mücadele etti ve kariyeri boyunca çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli bir astsubay olan Dikeç, spor kariyerini Jandarmagücü Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü. Atıcılık sporuna 2001 yılında başlayan Dikeç, hem askeri milli takım hem de Türkiye milli takımı adına müsabakalara katıldı.

Dikeç'in kariyerindeki en dikkat çekici sonuçlardan biri Paris 2024 Olimpiyatları'nda geldi. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karma takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç, Türkiye'ye bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını getiren ekipte yer aldı. ISSF kayıtlarında da Dikeç'in Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karma takım kategorisinde ikinci olduğu görülüyor.

Paris'teki yarışmanın ardından sade kıyafeti, sakin duruşu ve az ekipman kullanmasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran Dikeç, kısa süre içinde dünya çapında tanınan bir sporcu haline geldi. Yarış sırasında bir elini cebine koyarak yaptığı atış pozisyonu, sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve mizah içeriğine konu oldu.

YUSUF DİKEÇ NE İŞ YAPIYOR?

Yusuf Dikeç, kariyerini atıcılık sporcusu olarak sürdüren milli bir sporcudur. Bunun yanında Jandarma Genel Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Dikeç, daha sonra emekli oldu. Spor kariyerinde Jandarmagücü Spor Kulübü adına yarıştı.

Dikeç, 2001 yılında başladığı atıcılık kariyerinde askeri milli takım ve Türkiye milli takımı adına çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda mücadele etti. Tabanca kategorilerinde yarışan milli sporcu, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Dikeç'in 2026 yılında gündeme gelmesinin nedeni ise sporculuğunun yanı sıra Derya Arms ile imzaladığı uzun vadeli işbirliği oldu. İstanbul'daki imza töreniyle duyurulan anlaşma kapsamında Dikeç, profesyonel sporculuk deneyimini ve uluslararası müsabakalarda edindiği birikimi sportif kullanım ve kullanıcı deneyimi konularında Derya Arms'a aktaracak. Şirketin mühendislik, tasarım, AR-GE, üretim ve ürün geliştirme süreçlerinin ise kendi teknik ekipleri tarafından yürütüleceği açıklandı.

Bu işbirliği, Dikeç'in uzun yıllara dayanan atıcılık deneyimini sporcu ve kullanıcı perspektifinden ürün değerlendirme çalışmalarına taşıması bakımından gündeme geldi.

YUSUF DİKEÇ'İN SPOR KARİYERİ

Yusuf Dikeç, 2001 yılında atıcılık sporuna başladı. Hem askeri milli takım hem de Türkiye milli takımı adına yarışan Dikeç, farklı tabanca kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı ve ulusal rekorların sahibi oldu.

2006 yılında Norveç'in Rena kentinde düzenlenen CISM Askerî Dünya Şampiyonası'nda 25 metre merkez ateşli tabanca kategorisinde 597 puanla dünya rekoru kırdı.

2012 ISSF Dünya Kupası Finali'nde Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen 10 metre havalı tabanca yarışmasında bronz madalya kazandı.

Dikeç, Türkiye adına ilk kez 2008 Pekin Olimpiyatları'nda mücadele etti. Daha sonra 2012 Londra, 2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2013 Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Hırvatistan'ın Osijek kentinde 25 metre standart tabanca ve 25 metre merkez ateşli tabanca dallarında iki altın madalya kazandı. Aynı organizasyonda takım müsabakalarında da gümüş ve altın madalyalar elde etti.

2021 Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda ise 10 metre havalı tabanca takım yarışında bronz madalya kazandı.

2025 yılında da uluslararası organizasyonlarda mücadele etmeye devam eden Dikeç, ISSF kayıtlarında 2025 Avrupa Şampiyonası 10 metre havalı tabanca karma takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye adına altın madalya kazanan ekipte yer aldı.

YUSUF DİKEÇ KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

YUSUF DİKEÇ NERELİ?

Yusuf Dikeç, Kahramanmaraşlıdır. Verilen bilgilere göre 1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Taşoluk köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini doğduğu köyde tamamlayan Dikeç, ortaöğrenimini Göksun'da bitirdi. 1994 yılında Ankara'daki Jandarma Okullar Komutanlığı'na kaydoldu. Mezuniyetinin ardından Mardin'de onbaşı rütbesiyle göreve başladı.

1999 yılında yeniden Jandarma Okulu'na giren Dikeç, bir yıllık eğitimin ardından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde çavuş rütbesiyle görev aldı. İstanbul'da bir yıl görev yaptıktan sonra Türk Jandarması'nın spor kulübü olan Jandarmagücü Spor Kulübü'ne atandı.

Dikeç, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda beden eğitimi ve spor eğitimi aldı.

PARİS 2024'TE NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karma takım yarışında gümüş madalya kazanmasının ardından dünya çapında tanındı. Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazanan ekipte yer alan Dikeç, yarışma sırasında sergilediği sakin tavırla da dikkat çekti.

Diğer bazı yarışmacıların gelişmiş ekipmanlar, büyük kulaklıklar ve vizörler kullandığı müsabakada Dikeç'in sade tişört, normal gözlük ve neredeyse fark edilmeyen kulak tıkaçlarıyla yarışması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Dikeç'in bir elini cebine koyarak atış yaptığı görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşımın konusu oldu. Sosyal medyada kendisi için "James Bond", "suikastçı" ve "Türk John Wick" benzetmeleri yapılırken, farklı sporcular da Dikeç'in rahat duruşunu taklit etti.

ISSF de Paris 2024 sonrasında Dikeç'in sade görünümü ve kendine özgü atış pozisyonunun sosyal medyada viral hale geldiğini aktardı.

Olimpiyatların ardından Dikeç, atış pozunu Türkiye'de marka tescili olarak kayıt altına almak için başvuruda bulundu.

YUSUF DİKEÇ'İN EĞİTİM VE JANDARMA KARİYERİ

Dikeç, lise eğitiminin ardından 1994 yılında Ankara'daki Jandarma Okullar Komutanlığı'na kaydoldu. Mezuniyetinin ardından Mardin'de onbaşı rütbesiyle görev yaptı.

1999 yılında yeniden Jandarma Okulu'nda eğitim alan Dikeç, daha sonra Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde çavuş rütbesiyle görev yaptı. İstanbul'da görev yaptıktan sonra Jandarmagücü Spor Kulübü'ne atandı.

Dikeç'in profesyonel yaşamındaki bir diğer alan ise beden eğitimi ve spor eğitimi oldu. Ankara'daki Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim aldı.

Atıcılık sporuna 2001 yılında başlayan Dikeç, sonraki yıllarda askeri milli takım ve Türkiye milli takımı adına yarışarak spor kariyerini sürdürdü.