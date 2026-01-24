Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadrosuna kattıktan sonra bir başka kanat oyuncusu arayışlarına da hız verdi. Son olarak, İspanya La Liga ekibi Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için harekete geçti. Peki, Yaser Asprilla Galatasaray'a mı transfer oldu? Yaser Asprilla kimdir? Yaser Asprilla kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? İşte bu sorulara detaylı cevaplar…

YASER ASPRILLA KİMDİR?

Yáser Esnéider Asprilla Martínez, 19 Kasım 2003 tarihinde Kolombiya'nın Pereira şehrinde dünyaya gelmiştir. Kolombiyalı genç futbolcu, orta saha oyuncusu olarak hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli performanslar sergileyen bir oyuncudur. Futbola başlamadan önce Kolombiya'nın ünlü Envigado kulübünde gelişim gösteren Asprilla, kariyerine çok erken yaşta adım atmıştır.

Profesyonel kariyerine, 2 Aralık 2020'de Envigado formasıyla başlayan Yaser Asprilla, genç yaşına rağmen futbol dünyasında adını duyurmayı başarmıştır. 2021 yılında İngiltere'nin Watford kulübüne transfer olan oyuncu, burada beklenen performansı göstererek dikkatleri üzerine çekmiştir. Ancak 2024 yılının Ağustos ayında, La Liga kulübü Girona'ya transfer olmuştur. Girona ile anlaşmaya vararak, kulüp tarihinin en yüksek transfer ücreti olan 18 milyon euroyu geride bırakmıştır.

YASER ASPRILLA KAÇ YAŞINDA?

Yaser Asprilla, 19 Kasım 2003 doğumlu olup şu anda 22 yaşında.

YASER ASPRILLA NERELİ?

Yaser Asprilla, Kolombiya'nın Pereira şehrinde dünyaya gelmiştir. Pereira, Kolombiya'nın Batı Kesimi'nde yer alan ve futbol açısından önemli bir şehir olarak bilinir. Asprilla, kariyerine Kolombiya'nın ünlü futbol kulübü Envigado'da başlamıştır. Pereira, futbolcuya, genç yaşlarda profesyonel futbolun kapılarını aralayan şehir olmuştur.

YASER ASPRILLA MEVKİSİ NE?

Yaser Asprilla, orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Genellikle ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Asprilla, oyun görüşü, pas yeteneği ve top kontrolüyle dikkat çekmektedir. Oyun stilinde dinamik bir yapıya sahip olan Asprilla, hem defansif hem de ofansif açıdan takımına büyük katkı sağlamaktadır. Galatasaray gibi büyük kulüplerin ilgisini çekmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu çok yönlü oyun tarzıdır. Hem hücumda yaratıcı hamleler yapabilir hem de savunma öncesi topu kazanmada etkili olabilir.

YASER ASPRILLA GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Galatasaray, transfer döneminde ciddi bir şekilde Yaser Asprilla'yı gündemine almış durumda. Sarı-Kırmızılılar, Girona'daki 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girmiştir. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Yaser Asprilla'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacaktır.