Vergi yüzsüzleri 2025 TAM LİSTE! Vergi yüzsüzleri listesinde kimler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz yıl vergi kayıplarını önlemek amacıyla kapsamlı bir adım atmıştı. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 2024 Eylül ayında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, 5 milyon TL ve üzeri kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükellefler, isim isim kamuoyuna açıklanıyor. Bu liste kamuoyunda "Vergi Yüzsüzleri" olarak biliniyor ve hem vergi dairelerine asılıyor hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanıyor. Peki, 2025 yılı Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var ve hangi şirketler, bireyler ya da kurumlar öne çıkıyor?

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

2025 yılı Vergi Yüzsüzleri listesi, Türkiye'nin en büyük vergi borçlularını gözler önüne seriyor. İstanbul Defterdarlığı verilerine göre, listede öne çıkan isimler ve kurumlar şöyle sıralanıyor:

ZİRVENİN SAHİBİ CAN HOLDİNG

Listenin başında, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları nedeniyle el konulan Can Holding'in sigara şirketi bulunuyor. Sabah gazetesinin aktardığı verilere göre, Turktab Tütün Mamulleri 4 milyar TL'lik vergi borcuyla listede ilk sırada yer alıyor.

Turktab Toptan Tütün Şirketi: 1 milyar 344 milyon TL vergi borcu

Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.: 625,4 milyon TL vergi borcu

UZAN AİLESİ LİSTENİN ÖN SIRALARINDA

Türkiye'den kaçan Uzan ailesi de Vergi Yüzsüzleri listesinde dikkat çeken isimlerden.

Cem Uzan: 1 milyar TL'den fazla vergi borcu

Kemal Uzan: Borçlu isimler arasında yer alıyor

Ayrıca, İmar Bankası şubeleri de listede bulunuyor.

Listeye ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden üyeleri de girdi. Bu kapsamda, Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar ve Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler öne çıkıyor.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN'IN ŞİRKETLERİ

Çiftlik Bank vurgunu ile tanınan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Vergi Yüzsüzleri listesinde yine üst sıralarda yer alıyor. Aydın'ın kayyum atanan şirketleri:

Fame Game: 750 milyon TL vergi borcu

Çiftlik Bilgi İşlem: 626 milyon TL vergi borcu

BELEDİYELERİN VERGİ BORÇLARI

Listede yalnızca özel şirketler değil, çeşitli belediyeler ve belediye iştiraki şirketler de yer aldı. İstanbul'da Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sarıyer gibi birçok belediye, vergi borçları nedeniyle Vergi Yüzsüzleri listesinde kendine yer buldu.

VERGİ YÜZSÜZLERİ 2025 TAM LİSTE

Kamuoyunda "Vergi Yüzsüzleri" olarak bilinen bu liste, geçen yıl 5 yıl aradan sonra ilk kez açıklanmıştı. Geçen yıl kasım ayında, devlete 5 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu bulunan 36.806 mükellefin listesi duyurulmuştu. O dönemde de listenin başında 3 milyar TL ile Turktab Tütün yer almıştı.

2025 yılı güncellenmiş liste ile birlikte, Türkiye'nin en büyük vergi borçluları, isim ve rakamlarıyla şeffaf bir şekilde gözler önüne seriliyor. Bu liste, vergi kayıplarının önlenmesi ve kamuoyu bilgilendirmesi açısından önemli bir araç olarak kullanılıyor.