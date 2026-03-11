UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? Galatasaray'ın Liverpool galibiyetinden sonra UEFA ülke puanı kaç oldu?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihe geçti. Mario Lemina'nın şık golüyle gelen bu zafer, sadece bir kulüp başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında da kritik bir etki yarattı. Avrupa basını ve futbolseverler, Türkiye'nin bu zafer sonrası konumunu merak ederken, UEFA ülke puanının güncel durumu sorgulanmaya başlandı. Peki, Galatasaray'ın Liverpool galibiyetinden sonra UEFA ülke puanı kaç oldu? Detaylar...

UEFA ÜLKE PUANI

Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği zafer, Türkiye'nin UEFA ülke puanı hanesine doğrudan yansıdı. 10 Mart 2026 itibarıyla yapılan resmi güncellemeye göre Türkiye'nin ülke puanı 51.475 seviyesine yükseldi. Bu sonuç, Türk futbolunun Avrupa'daki rekabet gücünü perçinlerken, ilk 10 içindeki yerimizi korumamızı sağladı.

Türkiye'nin puan durumu özellikle Çekya ve Yunanistan gibi yakın takipçileri açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakmasının ardından Liverpool'u da mağlup ederek, UEFA ülke puanına kritik katkı sağladı ve aradaki farkın kapanmasını engelledi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI (10 MART 2026)

İngiltere: 113.130

İtalya: 98.303

İspanya: 92.359

Almanya: 88.688

Fransa: 80.141

Portekiz: 69.266

Hollanda: 67.012

Belçika: 61.850

TÜRKİYE: 51.475

Çekya: 48.325

Yunanistan: 47.112

Polonya: 46.250

Bu sıralama, Türkiye'nin ilk 10'daki yerini sağlamlaştırdığını ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı ile katılım turlarındaki kritik eşiği geçmemizi sağladı.

GALATASARAY'IN LIVERPOOL GALİBİYETİNDEN SONRA UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Mario Lemina'nın attığı golle elde edilen bu 1-0'lık galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı hanesine doğrudan yansıdı. Türkiye puanı 51.475 olarak güncellenirken, 9. sıradaki yerimiz pekişti. Bu zafer, aynı zamanda Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi durumunda alacağı bonus puanlarla Belçika ile arasındaki farkı kapatma yolunda büyük bir fırsat yaratıyor.

Futbolseverler tarafından "Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu", "UEFA ülke puanı güncel sıralama 2026" ve "Türkiye 9. sıradaki yerini koruyor mu" sorguları yoğun şekilde aratılırken, Galatasaray'ın başarısı Türk futbolunun Avrupa'daki geleceğine dair umutları artırdı.

ÇEYREK FİNAL KAPISI AÇILDI

Galatasaray, İngiltere'de oynanacak rövanş öncesi 1-0'lık avantajını cebine koydu. Bu sadece puan toplamak anlamına gelmiyor; aynı zamanda çeyrek finale yükselmesi durumunda gelecek ekstra bonus puanlarla Türkiye'nin Avrupa sıralamasında 8. sıradaki Belçika ile farkı kapatma şansı doğuyor.

Türk futbolunun lokomotifi olarak Galatasaray, Avrupa'da prestijini artırırken UEFA ülke puanına yaptığı katkıyla, Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdi. Bu sonuç, önümüzdeki sezon için hem katılım turlarında hem de ülke kontenjanlarında stratejik bir avantaj sağlıyor.