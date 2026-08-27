UEFA TV CANLI Şampiyonlar Ligi kura çekimi izle! Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasındaki rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Türkiye'yi temsil edecek iki takımın karşılaşacağı rakiplerin yanı sıra lig aşamasındaki maç programının çerçevesi de kura sonucunda netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün, 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TRT Spor ve UEFA TV'den canlı yayınlanacak. Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray organizasyona doğrudan katılım hakkı kazanırken, Fenerbahçe ise Lyon'u eleyerek lig aşamasına adını yazdırdı. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte iki temsilcinin lig aşamasında karşılaşacağı sekiz rakip belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe de diğer ekipler gibi dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve lig aşamasında toplam 8 karşılaşma oynayacak. Takımlar bu karşılaşmaların 4'üne kendi sahasında çıkarken, kalan 4 mücadeleyi deplasmanda oynayacak. Lig aşamasının sona ermesinin ardından oluşacak sıralama, takımların turnuvadaki yoluna hangi aşamadan devam edeceğini belirleyecek.

UEFA TV CANLI KURA ÇEKİMİ

Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. TSİ 19.00'da başlayacak kura çekiminde toplam 36 takımın lig aşamasındaki eşleşmeleri belirlenecek. Türkiye adına Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı organizasyonda her takım dört torbanın tamamından ikişer rakiple karşılaşacak. Bu format kapsamında her ekip lig aşamasında sekiz maç oynayacak ve karşılaşmaların yarısı iç sahada, yarısı ise deplasmanda yapılacak.

UEFA TV'nin yanı sıra kura çekimi TRT Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak. Kura sonucunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sekiz rakibi belirlenirken, iki takımın dört iç saha ve dört deplasman karşılaşmasında mücadele edeceği ekipler de belli olacak. Lig aşamasında toplanacak puanlarla oluşturulan sıralamada ilk 8 içerisinde yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında kalan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Galatasaray, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe ise Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükseldi ve Türkiye'nin turnuvadaki ikinci temsilcisi oldu. İki takımın rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da düzenlenecek. Kura çekiminin canlı yayını TRT Spor ve UEFA TV üzerinden izlenebilecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray kura çekimine 3. torbadan katılacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. TORBA: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. TORBA: Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3. TORBA: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo/Glimt

4. TORBA: Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Sabah

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki 8 rakibi belli olacak.