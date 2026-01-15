TÜSİAD'ın yeni başkanı kim oldu? TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu mu?

TÜSİAD'da yapılan son gelişmeler, iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Yeni başkanın kim olacağı, kurumun önümüzdeki dönemde hangi yönelimleri benimseyeceği ve bu kararların sektöre nasıl yansıyacağı soruları gündemdeki tartışmaları şekillendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren oldu. 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçim sonucunda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dimes CEO'su Ozan Diren, derneğin 2026-2027 dönemi için başkanlık görevine getirildi.

TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Evet, TÜSİAD'ın 55. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonucunda yeni başkan Ozan Diren olarak belirlendi. Genel kurulda yapılan oylama ile Diren, derneğin yönetiminde en üst sorumluluğu üstlenen isim oldu.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Türkiye'nin köklü içecek markalarından DİMES'in CEO'su ve Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. İş dünyasında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Diren, aynı zamanda sivil toplum ve mesleki kuruluşlarda aktif görevler üstlenmektedir. 2024 yılından itibaren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren, 2026 yılında yapılan genel kurul seçimleriyle TÜSİAD Başkanı olarak göreve başlamıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan projelerde ve sektör derneklerinde de etkili bir rol üstlenmektedir.

OZAN DİREN KAÇ YAŞINDA?

Ozan Diren, 1975 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

OZAN DİREN NERELİ?

Ozan Diren, Tokat doğumludur. Ailesi, Türkiye'nin tanınmış sanayi ve içecek markalarından biri olan DİMES ile özdeşleşmiş bir iş dünyası ailesidir.

OZAN DİREN KARİYERİ

Ozan Diren'in iş hayatı aile şirketi DİMES'te başladı. Üniversite yıllarında şirketin farklı departmanlarında görev alarak operasyonel süreçlerde tecrübe kazandı. 1997 yılında, 23 yaşındayken, DİMES'in pazarlama ve satış şirketinin kuruluşunda rol üstlendi. 2011 yılından beri DİMES CEO'su olarak görev yapan Diren, aynı zamanda Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Türkiye'nin önde gelen içecek ve şarap üretim markalarında yönetici konumunda bulunmaktadır.

Diren, iş dünyasındaki aktif rolünün yanı sıra sivil toplum ve mesleki kuruluşlarda da önemli görevler üstlenmiştir. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanlığı, TOBB Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanlığı, MEYED Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi görevleriyle, tarım, gıda ve sanayi politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynamıştır.

2026 yılında yapılan TÜSİAD seçimleriyle derneğin başkanı olarak göreve başlayan Ozan Diren, ekonomik kalkınma, rekabet gücü ve sürdürülebilir büyüme konularında yeni dönemde derneği yönlendirecek.