Türkiye'nin ilk maç ne zaman? Dünya Kupası Türkiye maç tarihleri belli oldu

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalar netleşirken, futbolseverler hem maç programını hem de Vincenzo Montella'nın belirlediği nihai kadroyu yakından takip ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında üç önemli maça çıkacak.

TÜRKİYE İLK MAÇI NE ZAMAN DÜNYA KUPASI?

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvada toplam 104 maç oynanacak. Türkiye A Millî Futbol Takımı da organizasyonda yer alırken, gözler grubun ilk karşılaşmasına çevrildi.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya karşısında verecek. BC Place Vancouver Stadı'nda oynanacak mücadele saat 07.00'de başlayacak. Turnuvadaki ilk puan mücadelesine çıkacak olan Türkiye, grup aşamasına Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Grubun ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan millî takım, ikinci maçında Paraguay'ın rakibi olacak. Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadele 20 Haziran 2026 Cumartesi günü San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 06.00'da başlayacak.

Grup aşamasındaki son maç ise ABD karşısında oynanacak. Türkiye ile ABD arasındaki mücadele 26 Haziran 2026 Cuma günü Los Angeles Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 05.00'te başlayacak karşılaşma, ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki son sınavı olacak. Böylece Türkiye, D Grubu'ndaki üç maçını Avustralya, Paraguay ve ABD karşısında tamamlayacak.

KADRODA KİMLER VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan Türkiye A Millî Futbol Takımı nihai kadrosunda kaleciler bölümünde Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer aldı. Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Zeki Çelik bulunuyor.

Orta saha kadrosunda Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer alırken, hücum hattında ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün görev yapacak isimler arasında bulunuyor.