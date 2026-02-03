TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Zonguldak kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi!

Zonguldak'ta TOKİ tarafından inşa edilen 1872 sosyal konutun kura çekimi, 3 Şubat Salı günü saat 11.00'de Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Zonguldak kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi!

Kura çekimi tamamlandığında, Zonguldak genelinde hangi vatandaşların konut sahibi olduğu netleşecek. Bu liste hem şehir genelinde şeffaf bir süreç sağlıyor hem de başvuru sahiplerinin adlarına çıkıp çıkmadığını takip etmelerini kolaylaştırıyor.

TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Zonguldak TOKİ konut kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler için iki ana yöntem bulunuyor:

e-Devlet portalına T.C. kimlik numaranızla giriş yapın. "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına giderek adınıza konut çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz.

TOKİ'nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr adresine girin. "Kura Sonuçları" sekmesinden Zonguldak ili seçilerek tüm listeyi PDF formatında görüntüleyebilirsiniz.

Böylece hem asıl hem de yedek listeyi detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, Zonguldak genelindeki başvuru sahiplerinin adları listelere yansıtılacak. Tüm vatandaşlar, asıl ve yedek isim listelerini resmi kanallardan inceleyebilir.

Zonguldak'ta 1872 konut için yapılan kura, şehrin farklı ilçelerinde adil dağılım hedeflenerek gerçekleştirildi. Bu sayede, sosyal konutlara başvuran herkesin şansı eşit şekilde değerlendirilmiş oldu.

ZONGULDAK TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Zonguldak sosyal konut projeleri, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunuluyor. Konutlar, %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleri ile alınabiliyor.

Konut Tipi ve Fiyatlar

1+1 konutlar: 1.800.000 TL

65 m² 2+1 konutlar: 2.200.000 TL

80 m² 2+1 konutlar: 2.650.000 TL

Aylık Taksit Tutarları

1+1 konutlar: 6.750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8.250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9.938 TL

Bu fiyatlandırma ve ödeme planları, Zonguldak'ta sosyal konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor ve geniş kitlelerin erişimine olanak tanıyor.

ZONGULDAK'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Zonguldak genelinde sosyal konut dağılımı şu şekilde belirlendi:

Zonguldak Merkez Kilimli: 300 konut

Zonguldak Beycuma: 60 konut

Zonguldak Alaplı: 120 konut

Zonguldak Çaycuma: 100 konut

Zonguldak Çaycuma Perşembe: 100 konut

Zonguldak Çaycuma Karapınar: 47 konut

Zonguldak Çaycuma Nebioğlu: 100 konut

Zonguldak Devrek: 300 konut

Zonguldak Ereğli: 250 konut

Zonguldak Ereğli Kandilli: 100 konut

Zonguldak Ereğli Ormanlı: 63 konut

Zonguldak Gökçebey: 100 konut

Zonguldak Kozlu: 94 konut

Bu dağılım, Zonguldak'taki farklı ilçelerin sosyal konut ihtiyacına göre planlandı ve adil bir dağılım sağladı.