TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi!

Tekirdağ'da heyecan doruktaydı! TOKİ'nin 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirdiği kura çekimi tamamlandı ve asil ile yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Tekirdağ kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Tekirdağ kura çekimi, heyecanla beklenen anlardan biriydi. 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilen kura ile asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar, hangi konutların kendilerine çıktığını öğrenebilecekler.

Kura sonuçları, TOKİ tarafından resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. Böylece adaylar, hak sahipliği durumlarını güvenle kontrol edebilecekler.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, iki ana kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi – www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı – www.turkiye.gov.tr

Kura sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil veya yedek hak sahipliği durumlarını kontrol edebilirler. Bu yöntem sayesinde herhangi bir karışıklık yaşamadan kesin sonuçlara ulaşmak mümkün.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, Tekirdağ'daki tüm TOKİ projeleri için tam isim listesi yayınlandı. Asil ve yedek hak sahipleri listesine göre, konutlar hangi başvuru sahiplerine çıktığı net bir şekilde görülebiliyor. Vatandaşlar listeleri inceleyerek, konutlarının bulunduğu ilçeyi ve hak durumlarını kolayca tespit edebilirler.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!

TEKİRDAĞ'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Tekirdağ genelinde TOKİ projeleri kapsamında yapılacak konut dağılımı şöyle:

MERKEZ: 1000 konut

ÇERKEZKÖY: 1300 konut

ÇORLU: 1500 konut

ERGENE: 400 konut

KAPAKLI: 1500 konut

MALKARA: 235 konut

MARMARAEREĞLİSİ: 60 konut

MURATLI: 200 konut

SARAY: 320 konut

ŞARKÖY: 350 konut

Bu dağılım, Tekirdağ'daki sosyal konut ihtiyacının planlı bir şekilde karşılanmasına yönelik hazırlandı. Özellikle Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yoğun bir konut üretimi gerçekleşecek.

TEKİRDAĞ TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan konutların fiyatları ve ödeme planları belli oldu. Devlet güvencesiyle satışa çıkan konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile vatandaşlara sunulacak.

Anadolu illeri için ödeme planı:

55 m² 1+1 evler: 180.000 TL peşinat, 6.750 TL aylık taksit

65 m² 2+1 evler: 220.000 TL peşinat, 8.250 TL aylık taksit

80 m² 2+1 evler: 265.000 TL peşinat, 9.938 TL aylık taksit

İstanbul için ödeme planı:

55 m² 1+1 evler: 195.000 TL peşinat, 7.313 TL aylık taksit

65 m² 2+1 evler: 245.000 TL peşinat, 9.188 TL aylık taksit

80 m² 2+1 evler: 295.000 TL peşinat, 11.063 TL aylık taksit

Konutların satış bedeli ise 1 milyon 800 bin TL'den başlayacak. Bu plan, vatandaşların bütçelerine uygun ödeme seçenekleriyle sosyal konut edinmesini sağlıyor.