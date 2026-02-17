TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Sakarya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi!

Sakarya'da TOKİ projeleri için heyecan dorukta! 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Sakarya'nın dört bir yanındaki sosyal konutların yeni sahipleri belirlendi. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılan kura töreni sonrası vatandaşlar, TOKİ Sakarya kura sonuçları ve tam isim listesi üzerinden hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek. Peki, TOKİ Sakarya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Sakarya projeleri için merakla beklenen kura çekimi 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de tamamlandı. Kura töreni Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurada asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Katılımcılar artık TOKİ Sakarya projelerinde hangi konutun sahibi olduklarını öğrenebilecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tam isim listesine erişebilir ve hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilirler. Bu liste, konutlara hak kazanan tüm başvuru sahiplerini içerir ve şeffaf bir şekilde TOKİ tarafından yayınlanır.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLA!





TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Sakarya kura sonuçları öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunmaktadır:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını görebilirler. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, hem asil hem de yedek hak sahipleri listesi bu iki kanal üzerinden erişime açılacaktır.

Bu yöntem sayesinde başvuru sahipleri, sonuçları hızlı ve güvenli bir şekilde kontrol edebilir.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Sakarya projelerinde asil ve yedek hak sahipleri isim listesi kura çekimi tamamlandıktan sonra açıklanır. İsim listesi, konut projelerinin hangi ilçelerde ve hangi sayıda konut için yapıldığını da gösterir.

Hak sahipleri isim listesine eriştiğinde, hangi konutun kendilerine tahsis edildiğini ve ödeme planlarını görebilir. Bu şeffaf sistem, hak sahiplerinin süreci rahat ve güvenli şekilde takip etmelerini sağlar.

SAKARYA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Sakarya projeleri kapsamındaki konut dağılımı ilçelere göre aşağıdaki gibidir:

Merkez: 4.000 konut

Akyazı: 500 konut

Ferizli: 500 konut

Geyve: 140 konut

Hendek: 223 konut

Karasu: 500 konut

Kocaali: 250 konut

Pamukova: 300 konut

Söğütlü: 120 konut

Taraklı: 100 konut

Bu dağılım, Sakarya'nın tüm ilçelerinde sosyal konut ihtiyacını karşılamayı amaçlayan büyük bir projeyi ortaya koyuyor.

SAKARYA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Anadolu illerinde TOKİ projelerinde satışa sunulan konut fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

1+1 konutlar: 1.800.000 TL

65 m² 2+1 konutlar: 2.200.000 TL

80 m² 2+1 konutlar: 2.650.000 TL

Aylık taksitler ise:

1+1 konutlar: 6.750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8.250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9.938 TL

Bu fiyatlar ve ödeme planları, Sakarya'da hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için de geçerlidir ve vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını sağlar.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

TOKİ Sakarya projelerinde inşaat ve ihale süreci Kasım 2026 itibarıyla başlayacak. Kura çekimi Şubat ayında tamamlandıktan sonra, konutların teslimatına Mart 2027 itibarıyla başlanması öngörülmektedir.

Bu süreç, başvuru sahiplerinin konutlarına düzenli ve planlı şekilde kavuşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Projelerin tamamlanmasıyla Sakarya'daki sosyal konut ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak.