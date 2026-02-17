TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Sakarya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Sakarya'da sosyal konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için heyecan dorukta. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek Sakarya sosyal konutları için hak sahipleri, 17 Şubat 2026 Salı günü düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Sakarya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Sakarya'da inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarının hak sahipleri, 17 Şubat 2026 Salı günü yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen bu çekiliş, noter huzurunda düzenlenecek ve adil bir şekilde yürütülecek. TOKİ Sakarya kura çekimi, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Sakarya'da konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için heyecan dorukta. Kura çekilişi ile sosyal konut hak sahipleri netleşecek ve herkes, çekilişin sonucunu anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE





SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sakarya kura çekimi sonrası hak sahipleri, kura sonuçlarına göre belirlenecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin isimleri ve konut sahibi olan vatandaşlar resmi olarak duyurulacak.

TOKİ, sonuçları açıklarken şeffaflığı ön planda tutuyor. Hak sahipleri, kura sonuçlarını takip etmek için resmi TOKİ web sitesi ve TOKİ'nin sosyal medya hesaplarını kullanabilir. Özellikle YouTube üzerinden yapılan canlı yayın sayesinde, herkes süreci anlık olarak izleyebilecek ve sonuçları kaçırmayacak.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Sakarya TOKİ kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak.

TOKİ Sakarya kura çekimi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede Sakarya'da veya Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlar, kura çekilişini online olarak takip edebilecek.