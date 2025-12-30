TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Hakkari ve Şırnak kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Hakkari ve Şırnak kura sonuçları isim listesi PDF

TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura sonuçlarını açıkladı. Kuraya katılmaya hak kazanan adayların tam isim listesi, kura çekimi tarihleriyle birlikte belli oldu. Türkiye genelinde Hakkari ve Şırnak gibi illerde başvurusu kabul edilen vatandaşların isimleri toki.gov.tr adresinde yayınlandı. Peki, TOKİ Hakkari ve Şırnakkura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Hakkari ve Şırnakkura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Başvurusu onaylanan adayların bilgileri ekranda şu şekilde yer alıyor: sıra numarası, banka başvuru numarası, başvuru türü, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası. Kura çekilişi sonrası asil ve yedek hak sahipleri listeleri de aynı platformda paylaşılmakta. Kura çekimini takip edemeyen adaylar, e-Devlet üzerinden de TOKİ kura sonuçlarına ulaşabiliyor.

TOKİ HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Hakkari ve Şırnak kurası, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Kuraya katılacak adaylar, Türkiye haritası üzerinden başvuru yaptıkları ile göre filtreleme yaparak isim listelerini görüntüleyebilirler.

Web Sitesi Üzerinden Sorgulama:

toki.gov.tr adresine giriş yapın.

Türkiye haritasından başvuru yaptığınız ili seçin.

Sağ ekranda yer alan "Başvurular" kısmından "Kabul" veya "Red" seçeneklerini tıklayarak isim listelerine ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Üzerinden Sorgulama:

e-Devlet platformuna giriş yapın.

TOKİ başvuru ekranından isim listelerini görüntüleyin.

Başvurusu onaylanmayan adaylar ise, 5 iş günü içinde bankalardan 5 bin TL başvuru ücretini geri alabilirler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ (PDF)

Hakkari ve Şırnak için açıklanan kura sonuçları, PDF formatında da erişime sunuluyor. Bu listeler, asil ve yedek hak sahiplerini içeriyor. Adaylar isim listesinde yer alan bilgileri kontrol ederek hak sahibi olup olmadıklarını teyit edebilirler. PDF formatındaki listeler, TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor ve kişisel başvuru bilgilerini içeriyor.

Kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirleniyor ve şeffaf bir şekilde açıklanıyor. Böylece adaylar hak sahipliği durumunu güvenle öğrenebiliyor.

HAKKARİ VE ŞIRNAK TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Hakkari ve Şırnak'ta inşa edilecek konutların fiyatları ve ödeme planları açıklandı. Sosyal konut projelerinde farklı metrekare ve oda tiplerine göre fiyatlandırma yapılmakta.

Hakkari ve Şırnak Örnek Fiyatlar:

55 m² 1+1 evler: 180.000 TL peşinat + aylık 6.750 TL taksit

65 m² 2+1 evler: 220.000 TL peşinat + aylık 8.250 TL taksit

80 m² 2+1 evler: 265.000 TL peşinat + aylık 9.938 TL taksit

Fiyatlar, konutun bulunduğu il ve ilçeye göre değişiklik gösterebilir. Başlangıç taksit tutarları, 6 ayda bir önceki memur maaşı artış oranına göre güncellenecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEMELER NASIL OLACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödemeler, sözleşme tarihinden sonraki ay itibarıyla başlıyor. Ödeme planları, konut tipine ve metrekareye göre değişiklik gösteriyor.

Genel Ödeme Planı:

Peşinat, toplam satış bedelinin belirli bir yüzdesi olarak başlangıçta ödeniyor.

Kalan bedel, aylık taksitler halinde ödeniyor.

Taksitler, memur maaşı artış oranına göre güncelleniyor.

Ödemeler banka aracılığıyla yapılabiliyor ve adaylar, ödeme planlarını başvuru sırasında aldıkları sıra numarasına göre takip edebiliyor. Bu sayede hem planlı bir ödeme yapılabiliyor hem de hak sahipliği garantileniyor.