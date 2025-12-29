TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Türkiye genelinde tüm hızıyla devam ediyor. İlk kura yapılırken, gözler Kocaeli'ye çevrildi. Peki, TOKİ Kocaeli kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 500 bin konut Kocaeli kura takvimi! Detaylar...

TOKİ KOCAELİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleştirilirken, gözler Kocaeli'ye çevrildi. Kentte yapılması planlanan 10 bin 340 konut için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura çekim tarihini merak ediyor.

TOKİ yetkilileri, kura çekimlerinin il il belirlenen takvim doğrultusunda etap etap yapılacağını duyurdu. Kocaeli özelinde henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, önümüzdeki günlerde TOKİ'nin resmi duyurularıyla kura tarihi netleşecek.

TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları açıklandığında, hak sahipleri tüm detaylara resmi internet sitesi ve duyurular aracılığıyla ulaşabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KOCAELİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura süreci, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından hız kazandı. İlk kura çekimi Adıyaman için yapıldı.

Kocaeli başta olmak üzere diğer illerdeki başvuru sahipleri, kendi illerine ait kura tarihlerini merakla bekliyor. TOKİ'nin açıkladığı ilk haftanın kura takvimi ise şöyle:

29 Aralık 2025: Adıyaman

30 Aralık 2025: Şırnak, Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt, Van

6 Ocak 2026: Mardin, Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

Kocaeli için kura tarihi henüz açıklanmadı. Tarih netleştiğinde, vatandaşlar kura çekim bilgilerine resmi TOKİ duyurularından ulaşabilecek.

TOKİ KOCAELİ'DE KAÇ KONUT YAPACAK?

Kocaeli'de TOKİ tarafından toplam 10 bin 340 sosyal konut yapılması planlanıyor. Proje kapsamında konutlar farklı etaplar halinde vatandaşlara sunulacak. Bu konutlar, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Her etap için kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kocaeli'de yapılacak bu geniş çaplı proje, bölgedeki konut arzını artıracak ve ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından taksit ödemelerine başlayacak. Resmi açıklamalara göre, ödeme planı hak sahiplerine bildirilecek ve ödemeler banka aracılığıyla düzenli olarak alınacak.

Taksit ödemeleri genellikle hak sahiplerinin bütçesine uygun şekilde aylık planlanıyor. Kocaeli'de kura çekimi yapıldıktan sonra, hak sahipleri ödemeler hakkında detaylı bilgilere TOKİ resmi web sitesinden ulaşabilecek.