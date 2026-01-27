TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Kilis kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kilis kura sonuçları açıklandı! 27 Ocak 2026 Salı günü gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Kilis'te yapılacak 1+1 ve 2+1 konutların asil ve yedek hak sahipleri belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Peki, TOKİ Kilis kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

27 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilen TOKİ Kilis kura çekimi büyük heyecan yarattı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekiliş, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura sonucunda, 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Noter onayının ardından TOKİ Kilis kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açıldı. Ayrıca sonuçlar e-Devlet sistemine de yüklendi. Böylece vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

Kura ile ilgili merak edilen detaylar, hem asil hem de yedek hak sahipleri açısından aynı gün açıklanarak şeffaf bir süreç yürütüldü.

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kilis kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

TOKİ Resmi Sitesi: www.toki.gov.tr adresine giriş yaparak "Kura Sonuçları" bölümünden Kilis listesine ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliğinizi anında öğrenebilirsiniz.

Canlı Yayın ve Kayıtlar: Kura çekimi, TOKİ'nin YouTube kanalında canlı yayınlandı ve kayıtlar resmi kanallardan tekrar izlenebilir.

Bu yöntemler sayesinde kura sonucunu hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenmek mümkün.

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi sonucunda belirlenen isim listesi, noter onayıyla birlikte kamuoyu ile paylaşıldı. 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün açıklanarak vatandaşların süreci takip etmesi kolaylaştırıldı.

Listeye ulaşmak için TOKİ'nin resmi sitesi veya e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Hak sahipleri, listede isimlerini görerek başvuru durumlarını kesin olarak öğrenebilir.

KİLİS TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Kilis'te inşa edilen TOKİ konutları, "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunuluyor. Konut fiyatları ve taksit bilgileri şu şekilde:

1+1 Konutlar (55 m²): 1 milyon 800 bin TL, taksitler 6 bin 750 TL

2+1 Konutlar (65 m²): 2 milyon 200 bin TL, taksitler 8 bin 250 TL

2+1 Konutlar (80 m²): 2 milyon 650 bin TL, taksitler 9 bin 938 TL

Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

KİLİS TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

TOKİ, Kilis'in dört ilçesinde toplam 1170 konut inşa edecek. İlçe ilçe dağılım ise şu şekilde:

Merkez: 800 konut

Elbeyli: 100 konut

Musabeyli: 170 konut

Polateli: 100 konut

Bu dağılım, Kilis genelinde farklı bölgelerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için fırsatlar sunuyor.