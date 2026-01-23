TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Kastamonu kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi!

TOKİ tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 bin sosyal konut projesinde Kastamonu etabına gelinmesiyle birlikte gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve TOKİ Kastamonu kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.30'da tamamlandı. Peki, TOKİ Kastamonu kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura süreci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) belirlediği usul ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirildi. Yapılan çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar açısından büyük önem taşırken, özellikle tam isim listesi yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

TOKİ Kastamonu kura sonuçları kapsamında açıklanan listeler, herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın yalnızca resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. Böylece vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması hedeflendi.

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, sonuçlara iki resmi platform üzerinden ulaşabiliyor. TOKİ yetkilileri, sonuçların yalnızca resmî internet adresleri aracılığıyla sorgulanması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Vatandaşlar;

TOKİ'nin resmî web sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyor.

Bu sorgulama ekranlarında başvuru durumu, asil veya yedek hak sahipliği bilgisi açık ve net şekilde görüntüleniyor. Resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği de önemle hatırlatılıyor.

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekiminin ardından açıklanan TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi, projeye başvuru yapan binlerce vatandaşın en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. İsim listeleri, TOKİ'nin ilan ettiği şekilde asil ve yedek hak sahipleri olarak ayrı ayrı düzenleniyor.

İsim listelerinde;

Hak sahibinin adı ve soyadı

Başvuru durumu (asil / yedek)

Projenin bulunduğu ilçe bilgisi yer alıyor. Listeler şeffaflık ilkesi gereği herkesin erişimine açık tutuluyor. Böylece kura sürecinin adil ve denetlenebilir olması amaçlanıyor.

KASTAMONU TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Kastamonu sosyal konut projelerinde fiyatlar, konut tipi ve metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Proje kapsamında vatandaşlara 240 ay (20 yıl) vade imkânı sunuluyor. Belirlenen fiyatlar ve ödeme planları şu şekilde açıklandı:

1+1 KONUT SEÇENEĞİ

Konut büyüklüğü: 55 metrekare

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: 180.000 TL

Aylık taksit: 6.750 TL

2+1 KONUT SEÇENEKLERİ

65 metrekare 2+1 konutlar

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: 220.000 TL

Aylık taksit: 8.250 TL

80 metrekare 2+1 konutlar

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: 265.000 TL

Aylık taksit: 9.938 TL

Bu ödeme planları, uzun vadeli ve erişilebilir koşullar sunarak dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlıyor.

KASTAMONU TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

TOKİ tarafından açıklanan verilere göre Kastamonu genelinde konutlar ilçe bazlı olarak planlandı. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde belirlendi:

Merkez: 830

Abana: 63

Ağlı: 100

Araç: 80

Azdavay: 63

Cide: 100

Çatalzeytin: 30

Daday: 50

Devrekani: 100

Hanönü: 50

İhsangazi: 100

İnebolu: 79

Küre: 30

Pınarbaşı: 94

Seydiler: 120

Şenpazar: 41

Taşköprü: 300

Tosya: 150

Bu dağılım, Kastamonu'nun nüfus yapısı ve konut ihtiyacı dikkate alınarak planlandı. Özellikle Merkez, Taşköprü ve Tosya ilçeleri en fazla konutun ayrıldığı bölgeler arasında yer aldı.