TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ: İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı? İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman 2026?

Türkiye genelinde yürütülen ve dar ile orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Ankara'daki çekilişlerin tamamlanmasının ardından gözler şimdi Türkiye'nin en büyük konut projelerinden birinin gerçekleştirileceği İstanbul'a çevrilmiş durumda. Peki, TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı? İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman 2026? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ

Türkiye genelindeki kura çekilişleri belirli bir takvim çerçevesinde ilerlemeye devam ediyor. Ancak TOKİ İstanbul kura tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelere göre sosyal konut kura çekilişleri iller bazında planlanmış program doğrultusunda devam ediyor. Bu nedenle İstanbul kura tarihinin de süreç ilerledikçe resmi takvim içinde açıklanması bekleniyor.

İstanbul için planlanan proje büyüklüğü diğer illere kıyasla oldukça yüksek olduğu için kura organizasyonunun ayrı bir takvimle gerçekleştirilmesi bekleniyor. 100 bin konutluk proje kapsamında yapılacak çekilişlerin detaylarının açıklanmasıyla birlikte başvuru sahipleri kura sürecini yakından takip edebilecek.

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

İstanbul'da gerçekleştirilecek sosyal konut kura çekilişi için tarih henüz netleşmemiş olsa da İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman 2026 sorusu başvuru yapan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen kura çekimleri planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Ankara'nın ardından büyük projelerden biri olan İstanbul için kura çekilişinin de ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.

İstanbul'daki 100 bin konut projesinin büyüklüğü nedeniyle kura çekilişinin geniş kapsamlı bir organizasyonla yapılması öngörülüyor. Bu nedenle resmi tarih duyurusu yapıldığında çekiliş sürecinin detayları ve yayınlanacağı platformlar da kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alan bir diğer önemli soru ise TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı? sorusu oluyor.

Mevcut bilgilere göre İstanbul için kura çekilişinin yapılacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura programları il bazında açıklanmaya devam ediyor.

İstanbul'daki kura tarihinin de resmi açıklamanın ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Açıklama yapıldığında çekilişlerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği ve hangi yöntemle yapılacağı netlik kazanacak.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU MU?

Başvurularını tamamlayan adayların en çok merak ettiği konulardan biri de TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu mu? sorusu oluyor.

Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre İstanbul için başvuru değerlendirme süreci devam ediyor. Bu nedenle başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlere ilişkin resmi listeler henüz yayımlanmadı.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından:

Başvurusu kabul edilen adaylar kura çekimine katılma hakkı elde edecek.

Başvurusu reddedilen adaylar ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kura sürecine dahil edilmeyecek.

Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listelerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru sahiplerinin sonuçları resmi platformlardan takip etmeleri önem taşıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda belirlenen bölgelerde yapılacağı ifade ediliyor.

Ancak projede yer alacak konutların ilçe bazındaki dağılımı henüz açıklanmış değil. Yetkililer tarafından yapılacak resmi duyurularla birlikte hangi ilçelerde kaç konut inşa edileceği de netlik kazanacak.

İstanbul'daki sosyal konut projesi, büyüklüğü ve kapsamı bakımından Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte on binlerce vatandaşın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor.