TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Isparta TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Isparta kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Isparta kura çekimi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Isparta'nın merkezi konumundaki Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu'nda yapılacak ve tüm süreç Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından organize edilecek. Peki, Isparta TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Isparta kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Başvuru sahipleri, kura çekimini evlerinden takip edebilmek için TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarını kullanabilir. Bu sayede hak sahipliği durumunu anlık olarak öğrenmek mümkün olacak. Canlı yayın sayesinde, kura sonuçlarının şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiği anlaşılıyor.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Isparta kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu sayede başvuru sahipleri, gün içerisinde hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, kesinleşen isim listeleri noter onayından geçtikten sonra akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir. Bu yöntem, başvuru sahipleri için hızlı ve güvenilir bir bilgi kaynağı sunuyor.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

2026 yılı itibarıyla TOKİ Isparta kura çekimi saat 12.00'de başlayacak. Saat ve tarih bilgisi, başvuru sahiplerinin programa zamanında katılım göstermesi açısından kritik öneme sahip. Kura çekimi süreci, noter huzurunda şeffaf bir şekilde yürütülecek ve tüm işlemler canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Isparta kura çekimi, başvuru sahipleri ve ilgililer için resmi YouTube kanalı ve TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, başvuru sahiplerinin kura sonuçlarını anlık olarak takip etmelerini sağlayacak ve sürecin şeffaflığını garanti edecek.