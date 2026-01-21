TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Gaziantep kura sonuçları nasıl öğrenilir? Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Gaziantep'teki binlerce vatandaş için büyük heyecan yaratıyor. Proje kapsamında Gaziantep'te yapılacak 13 bin 890 konut için hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi haberimizde.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Gaziantep halkı, kura sonuçlarının açıklanmasını merakla beklerken, TOKİ'nin resmi web sitesi ve ilan panoları üzerinden tam isim listesine ulaşmak mümkün olacak. Bu liste, hak sahiplerinin isimlerini ve konutlarının detaylarını içeriyor ve vatandaşların haklarını kontrol etmesi açısından büyük önem taşıyor.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Gaziantep kura sonuçları nasıl öğrenilir? sorusu, sosyal konut başvurusu yapan herkesin gündeminde. İşte adım adım öğrenme süreci:

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura sonuçları, en güvenilir ve hızlı şekilde TOKİ'nin resmi internet sitesinden açıklanır.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama: Başvuru sahipleri, e-Devlet hesaplarıyla kendi adlarına yapılan kura sonuçlarını görebilir.

Yerel Gazete ve Duyurular: Gaziantep yerel gazeteleri, kura sonuçlarını özetle yayınlayarak vatandaşlara bilgi sağlar.

TOKİ İl Müdürlükleri: Hak sahipleri, doğrudan TOKİ Gaziantep İl Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgi alabilir.

Kura sonuçları açıklandığında, hak sahiplerinin sözleşme ve ödeme süreçleri için belirlenen tarihleri takip etmeleri önem taşıyor.

GAZİANTEP TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Gaziantep'teki 13 bin 890 konut için geri sayım başladı. Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunun net cevabı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi dikkate alındığında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde çekilişlerin Ocak 2026 içinde yapılması öngörülüyor.

Başvuru sahipleri, kura tarihlerini takip ederek gerekli belgelerini hazır bulundurmalı ve ilan edilen tarihlerde katılım sağlamalıdır. Gaziantep'teki hak sahipleri, çekiliş sonuçlarını öğrendikten sonra sözleşme süreçlerine geçecek ve konut teslimine hazırlık yapacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKVİMİ

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi, vatandaşların hangi tarihlerde kura çekilişi yapılacağını ve konut teslim süreçlerini önceden bilmeleri için yayınlandı. Takvimde öne çıkan detaylar şu şekilde:

Ocak 2026

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri: Gaziantep dahil olmak üzere bu bölgelerdeki kura çekilişleri Ocak ayında yapılacak.

Şubat 2026

Ankara, Bursa ve Konya: Orta Anadolu ve Marmara illerinde başvuru sahipleri kura çekilişine katılacak.

Mart 2026

İstanbul ve İzmir: Büyükşehirlerdeki sosyal konut hak sahipleri kura çekilişleri ile belirlenecek.

Projeye başvuran vatandaşlar, kura çekilişlerinin ardından sözleşme süreçlerini tamamlayacak ve konut teslimleri 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında gerçekleşecek. Bu takvim, hak sahiplerinin planlamalarını yapmaları açısından büyük önem taşıyor.