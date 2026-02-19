TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Diyarbakır kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi!

Diyarbakır'da hak sahiplerini belirleyecek olan TOKİ kura çekilişi, yoğun bir katılım ile tamamlandı. Saat 11:00'de başlayan kura töreni, Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu'nda gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın merakla beklediği bu çekiliş sonucunda, asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, asil ve yedek listelere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekler. Liste, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulanabiliyor. Böylece hak sahipleri, başvuru durumlarını anında kontrol edebiliyorlar.

TOKİ DIYARBAKIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLA!

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit ve kullanıcı dostu şekilde tasarlandı.

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresi üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesi ziyaret edilerek, T.C. kimlik numarası ile hak sahibi durumu sorgulanabilir.

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden giriş yapılabilir, başvurularınızı sorgulayarak asil veya yedek liste durumunuzu görebilirsiniz.

Hak sahipliği durumunun doğrulanması, sürecin şeffaf ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra yayınlanacak isim listesi, hak sahiplerini ve yedek adayları içeriyor. Vatandaşlar, listede kendi isimlerini kontrol ederek hangi statüde olduklarını öğrenebilecek.

Asil Hak Sahipleri: Konut almaya hak kazanan kişiler.

Yedek Hak Sahipleri: Asil hak sahiplerinin herhangi bir nedenle konut almaktan vazgeçmesi durumunda devreye girecek kişiler.

Listeye erişim, hem çevrimiçi platformlar hem de TOKİ'nin duyuruları aracılığıyla sağlanacak.

DİYARBAKIR'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ, Diyarbakır genelinde toplam 12 bin 165 sosyal konut inşa edecek. Proje, kentin farklı ilçelerine yayılmış durumda. İlçe ilçe konut dağılımı şu şekilde:

Merkez (Bağlar, Kayapınar): 10.000 konut

Bismil: 300 konut

Çüngüş: 47 konut

Çermik: 200 konut

Çınar: 142 konut

Dicle: 100 konut

Eğil: 126 konut

Hani: 300 konut

Hazro: 100 konut

Kulp: 200 konut

Lice: 150 konut

Silvan: 500 konut

Bu dağılım, Diyarbakır'ın farklı bölgelerindeki konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor ve şehir genelinde sosyal konut erişimini eşit şekilde planlıyor.

DİYARBAKIR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası kapsamında Diyarbakır'daki konutlar, cazip ödeme planları ile satışa sunuluyor. Proje kapsamında evler; yüzde 10 peşinat, 240 aya kadar vade ile vatandaşlara ulaştırılacak.

Fiyatlar ve ödeme planları:

1+1 Konutlar: 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6.750 TL

65 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8.250 TL

80 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9.938 TL

Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Böylece hak sahipleri, öngörülebilir bir ödeme ve teslimat süreci ile ev sahibi olabilecekler.