TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Diyarbakır kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi!

Diyarbakır'da sosyal konut heyecanı dorukta! TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında hak sahiplerini belirlemek için gerçekleştirilen kura çekilişi, büyük bir merakla takip edildi. Saat 11:00'de Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu'nda başlayan kura tören gerçekleşti. Peki, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi...
Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, asil ve yedek listelere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekler. Liste, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulanabiliyor. Böylece hak sahipleri, başvuru durumlarını anında kontrol edebiliyorlar.
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit ve kullanıcı dostu şekilde tasarlandı.
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresi üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesi ziyaret edilerek, T.C. kimlik numarası ile hak sahibi durumu sorgulanabilir.
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden giriş yapılabilir, başvurularınızı sorgulayarak asil veya yedek liste durumunuzu görebilirsiniz.
Hak sahipliği durumunun doğrulanması, sürecin şeffaf ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
Kura çekilişi tamamlandıktan sonra yayınlanacak isim listesi, hak sahiplerini ve yedek adayları içeriyor. Vatandaşlar, listede kendi isimlerini kontrol ederek hangi statüde olduklarını öğrenebilecek.
Asil Hak Sahipleri: Konut almaya hak kazanan kişiler.
Yedek Hak Sahipleri: Asil hak sahiplerinin herhangi bir nedenle konut almaktan vazgeçmesi durumunda devreye girecek kişiler.
Listeye erişim, hem çevrimiçi platformlar hem de TOKİ'nin duyuruları aracılığıyla sağlanacak.
DİYARBAKIR'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ, Diyarbakır genelinde toplam 12 bin 165 sosyal konut inşa edecek. Proje, kentin farklı ilçelerine yayılmış durumda. İlçe ilçe konut dağılımı şu şekilde:
Merkez (Bağlar, Kayapınar): 10.000 konut
Bismil: 300 konut
Çüngüş: 47 konut
Çermik: 200 konut
Çınar: 142 konut
Dicle: 100 konut
Eğil: 126 konut
Hani: 300 konut
Hazro: 100 konut
Kulp: 200 konut
Lice: 150 konut
Silvan: 500 konut
Bu dağılım, Diyarbakır'ın farklı bölgelerindeki konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor ve şehir genelinde sosyal konut erişimini eşit şekilde planlıyor.
DİYARBAKIR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?
'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası kapsamında Diyarbakır'daki konutlar, cazip ödeme planları ile satışa sunuluyor. Proje kapsamında evler; yüzde 10 peşinat, 240 aya kadar vade ile vatandaşlara ulaştırılacak.
Fiyatlar ve ödeme planları:
1+1 Konutlar: 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6.750 TL
65 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8.250 TL
80 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9.938 TL
Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Böylece hak sahipleri, öngörülebilir bir ödeme ve teslimat süreci ile ev sahibi olabilecekler.