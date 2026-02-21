TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bursa kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek Bursa kura çekimi için geri sayım başladı. Hak sahiplerini belirleyecek kura organizasyonu, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Bursa'da düzenlenecek. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın yakından takip edeceği süreçte; kura saati, canlı yayın bilgisi ve sonuçların açıklanıp açıklanmadığı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bursa kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ Bursa kura çekilişi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Hak sahibi belirleme kurası, Bursa'daki Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılacak. Vatandaşlar çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

Canlı yayın sayesinde:

Başvuru sahipleri kura sürecini eş zamanlı izleyebilecek,

İsimlerin hangi sırayla belirlendiğini görebilecek,

Sonuçları resmi açıklamayla birlikte öğrenebilecek.

Canlı yayını izlemek isteyen vatandaşların, kura saatinden önce TOKİ'nin resmi dijital kanallarına erişim sağlaması öneriliyor. Yayın saatinin 14.00 olduğu resmi olarak duyurulmuş durumda.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA!





BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursa TOKİ kura sonuçları, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak çekiliş sonrasında netleşecek. Kura tamamlanmadan önce sonuçların açıklanması söz konusu değildir.

Hak sahipleri:

Canlı yayında isimlerinin okunup okunmadığını takip edebilir,

Kura tamamlandıktan sonra resmi kanallar üzerinden sonuçlara ulaşabilir.

Sonuçların duyurulması, kura organizasyonunun tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır. Bu süreçte yalnızca TOKİ'nin doğrulanmış kaynaklarından yapılan açıklamalara itibar edilmesi önem taşımaktadır.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacaktır.

Çekiliş adresi:

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi – Bursa

İzleme seçenekleri:

TOKİ resmi YouTube kanalı

TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları

Kura organizasyonu fiziksel olarak Bursa'da gerçekleştirilse de, canlı yayın sayesinde Türkiye'nin her yerinden takip edilebilecek. Böylece başvuru sahipleri ve yakınları süreci anlık olarak izleyebilecek.

KURA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kura çekimi saat 14.00'te başlayacaktır.

Sonuçlar kura tamamlandıktan sonra netleşecektir.

Resmi açıklamalar TOKİ tarafından yapılacaktır.

Canlı yayın dışında paylaşılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunmalıdır.