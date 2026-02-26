TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Burdur kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi!

26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilen TOKİ Burdur kura çekimi tamamlandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur'da Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde toplam 2.206 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Burdur kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi ilan edildi. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği durumlarını kolaylıkla öğrenebilecekler.

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burdur TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için iki resmi kanal üzerinden sorgulama yapılabilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi : www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı : www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil veya yedek hak sahipliği durumlarını görebilirler. Kura sonuçları, vatandaşların hak sahibi olup olmadığını güvenilir ve hızlı bir şekilde doğrulamaları için bu iki platform üzerinden erişime açılmıştır.

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Burdur kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin isim listesi yayımlandı. Asil ve yedek hak sahipleri listesi, başvuru yapan tüm vatandaşlar için online olarak erişilebilir durumdadır.

Kura sonuçlarını kontrol etmek isteyenler, T.C. kimlik numaraları ile TOKİ Resmi İnternet Sitesi veya e-Devlet üzerinden isim listelerine ulaşabilirler. Bu sayede hak sahipleri, TOKİ Burdur evleri için asil veya yedek statülerini kesin olarak öğrenebilirler.

BURDUR'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Burdur'daki TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçelere göre konut dağılımı şöyle:

Merkez: 950 konut

Ağlasun: 50 konut

Altınyayla: 79 konut

Bucak: 158 + 50 konut (toplam 208)

Çavdır: 160 + 79 konut (toplam 239)

Çeltikçi: 87 konut

Gölhisar: 140 + 79 konut (toplam 219)

Karamanlı: 140 konut

Kemer: 50 konut

Tefenni: 100 konut

Yeşilova: 84 konut

Toplamda Burdur'da 2.206 konut TOKİ tarafından inşa edilecek. Bu konutlar, sosyal konut projesi kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PEŞİNATI NE ZAMAN YATIRILACAK?

TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, hak sahiplerinin sözleşme sırasında belirlenen bankalara yatırılmasıyla gerçekleştirilmektedir. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Burdur hak sahipleri de sözleşme tarihleri geldiğinde peşinatlarını ilgili bankalara yatıracaklardır.

Ödeme süreci ve banka bilgileri, TOKİ tarafından hak sahiplerine resmi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar, sözleşme aşamasını takip ederek peşinat yatırma işlemlerini zamanında tamamlamalıdırlar.