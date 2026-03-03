TOKİ ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 500 bin konut Ankara TOKİ kura sonuçları tam isim listesi! Ankara TOKİ çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

500 bin konut Ankara TOKİ kura sonuçları tam isim listesi! Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci tamamlandı. Bu kapsamda Ankara için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 13:30'da yapılan çekiliş, Ankara merkez ilçeler ve çevre ilçeleri kapsıyor. Peki, Ankara TOKİ çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçeleri için TOKİ konutları noter huzurunda kura ile hak sahiplerine tahsis ediliyor.

Kura tamamlandıktan sonra hak sahipleri ve yedek liste bilgileri, vatandaşların erişimine açılacak. Aşağıda, Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylı bilgiler ve süreç anlatılmıştır.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

500 BİN KONUT ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI TAM İSİM LİSTESİ!

Ankara TOKİ kura sonuçları, hak sahiplerinin isimlerinin yer aldığı liste ile netleşiyor. Kura sonucunda, asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Hak sahipleri, başvurularını yaparken kullandıkları T.C. kimlik numaraları ile sonuçlara ulaşabilecek.

Kura sonuçları yayımlandığında vatandaşlar aşağıdaki kanallar üzerinden tam isim listesine erişim sağlayabilecekler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: Hak sahiplerinin listeleri burada yayımlanacak.

e-Devlet Kapısı: Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kolayca öğrenebilecekler.

Ankara'daki toplam 31 bin 73 konut, Merkez ve çevre ilçelerde inşa edilecek. Her ilçeye düşen konut sayısı ve detaylı dağılım, kura sonucunda hak sahiplerine bildirilecek.

ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra hak sahipliği sorgulama işlemleri oldukça basit ve hızlıdır. Aşağıdaki adımları izleyerek Ankara TOKİ çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz:

TOKİ Resmi Sitesi Üzerinden Sorgulama:

Siteye giriş yaptıktan sonra "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı ve başvuru numaranızı girerek sorgulama yapın.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama:

e-Devlet hesabınızla giriş yapın.

"TOKİ Kura Sonuçları" sorgulama sayfasına gidin.

T.C. kimlik numaranızı girerek asil veya yedek listede yer alıp almadığınızı kontrol edin.

Bu iki yöntem, Ankara TOKİ çekiliş sonuçlarını en güvenli ve hızlı şekilde öğrenmenizi sağlar.

ANKARA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Ankara'da yüzyılın konut projesi kapsamında toplam 31 bin 73 konut inşa edecek. Bu konutlar, merkez ve çevre ilçelere dağıtılacak. İlçelere göre konut sayısı şu şekilde:

Merkez İlçeler: Etimesgut, Mamak, Gölbaşı, Pursaklar

Sincan ve Temelli: Sincan ilçesi ve çevresi

Diğer İlçeler: Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

Her ilçeye düşen konut sayısı kura ile belirlenerek hak sahiple