TOGG FİYAT LİSTESİ OCAK 2026: Togg sıfır faiz kampanyası başladı mı, şartları neler? Togg T10X, T10F ne kadar?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2026 yılına girerken T10X ve T10F modellerine ilişkin yeni fiyat listesini açıkladı. Ocak ayı itibarıyla hem SUV segmentindeki T10X hem de sedan gövdeli T10F modellerinde sınırlı bir fiyat artışı yaşandı. TOGG'un güncel fiyat politikası, özellikle başlangıç seviyesindeki versiyonlar için dikkat çekici değişiklikler içeriyor. Peki, Togg sıfır faiz kampanyası başladı mı, şartları neler? Togg T10X, T10F ne kadar?

TOGG FİYAT LİSTESİ OCAK 2026

T10X ve T10F modellerinin opsiyon paketlerinde ise herhangi bir artış yapılmadı. Bu durum, kullanıcıların ek özellikleri önceden belirlenen fiyatlarla tercih edebilmesini sağlıyor. TOGG'un Ocak 2026 fiyat listesi, marka stratejisi ve kullanıcı beklentilerini yansıtan önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor.

TOGG SIFIR FAİZ KAMPANYASI BAŞLADI MI?

TOGG, kullanıcılarına yönelik kredi ve ödeme kolaylıkları ile de dikkat çekiyor. Özellikle sıfır faiz kampanyalarının durumu, araç almayı düşünenler için kritik bir konu. 2026 yılı itibarıyla TOGG'un sıfır faiz kampanyası hakkında açıklamalar merakla takip ediliyor. Kampanyanın başlangıç tarihi ve koşulları, markanın satış stratejisi kapsamında şekilleniyor.

TOGG'un resmi açıklamalarına göre, sıfır faizli kredi fırsatlarıyla kullanıcılar, araçlarını daha avantajlı bir finansman planı ile satın alabiliyor. Kampanyanın detayları, model ve donanım seviyelerine göre değişiklik gösterebiliyor.

TOGG SIFIR FAİZ KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

TOGG'un sunduğu sıfır faiz kampanyasında öne çıkan temel şartlar, ödeme planı ve vade seçeneklerine göre belirleniyor. Genellikle araç bedeli üzerinden yapılan hesaplamalarda, kullanıcılar faiz ödemeden belirlenen vade süresince taksitlerini tamamlayabiliyor.

Kampanya kapsamında, kredi miktarı ve vade süresi, model ve donanım seviyesine göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle T10X ve T10F almayı düşünen kullanıcıların, kampanya koşullarını güncel olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.

TOGG T10X NE KADAR 2026?

T10X ailesi, SUV segmentinde Türkiye'nin yerli otomobilini temsil ediyor. Ocak 2026 fiyatlarına göre giriş seviyesi olan V1 RWD standart menzil (314 kilometre) versiyonu 1 milyon 870 bin TL'den satışa sunuluyor. Aynı donanımın uzun menzilli (523 kilometre) versiyonu ise 2 milyon 180 bin TL olarak fiyatlandırılıyor.

Daha üst donanım seviyelerinde ise V2 RWD uzun menzil versiyonu 2 milyon 371 bin TL, serinin en üst paketi olan V2 4More dört tekerlekten çekişli versiyonu ise 3 milyon 178 bin TL fiyat etiketiyle kullanıcıyla buluşuyor.

Opsiyon paketlerinde ise değişiklik yapılmadı. 19 inç jantlar 40 bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 50 bin TL, panoramik cam tavan ve Meridian premium ses sistemi ise 65 bin TL olarak satışta bulunuyor. V2 4More için sunulan Obsidiyen Tasarım Paketi'nin fiyatı da 100 bin TL'den sabit.

T10F NE KADAR 2026?

T10F modeli, sedan gövde tipiyle şehir içi ve uzun yol kullanıcılarına hitap ediyor. Ocak 2026 itibarıyla T10F V1 RWD standart menzil (350 kilometre) versiyonu 1 milyon 886 bin TL'den başlıyor. Uzun menzilli (623 kilometre) V1 RWD versiyonu 2 milyon 196 bin TL, V2 RWD uzun menzil seçeneği ise 2 milyon 371 bin TL olarak listeleniyor.

Serinin en üst donanımı V2 4More (523 kilometre) ise 3 milyon 178 bin TL'den satışa sunuluyor. T10F'in opsiyon fiyatlarında da artış yapılmadı; Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin TL, kış paketi ve akıllı destek paketi 30'ar bin TL, panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi ise 50 bin TL seviyesinde kalıyor.

T10X VE T10F KREDİ FIRSATLARI VE ÖDEME TABLOSU

TOGG'un T10X ve T10F modelleri için sunduğu kredi fırsatları, araç sahipliği sürecini kolaylaştırıyor. Özellikle sıfır faiz kampanyaları, kullanıcıların bütçesine uygun ödeme planları oluşturmasını sağlıyor.

Kredi seçenekleri model ve donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Standart menzil ve uzun menzil versiyonlar için farklı vade ve taksit seçenekleri sunuluyor. Opsiyon paketleri ve üst donanım seviyeleri de ödeme tablolarına yansıyor. Bu sayede kullanıcılar, araç alırken hem esnek hem de ekonomik çözümlerden faydalanabiliyor.