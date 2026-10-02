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Tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında bulunan yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, fonlarda bulunan paranın ne zaman ve hangi şartlarla alınabileceği geliyor. SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusuyla, belirli fonların tasfiye süreci devam ederken yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına ilişkin yeni bir usul belirlendi. Peki, Tasfiyedeki fonlardan paramı çekebilecek miyim? Tasfiye edilen fonumu geri alabilecek miyim?

TASFİYEDEKİ FONLARDAN PARAMI ÇEKEBİLECEK MİYİM?

Tasfiye sürecindeki belirli fonlarda bulunan yatırımcılar için nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılabilecek. SPK'nın açıklamasına göre bu uygulama, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye süreci devam eden fonlarda, mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerini kapsıyor.

Ara ödeme uygulamasında hesaplama, MKK tarafından her hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarı üzerinden yapılacak. Her yatırımcıya, her fon için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak ara ödeme 1 milyon TL'yi aşamayacak.

Bu kapsamda net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunan yatırımcılara belirlenen net tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde bulunan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

SPK'nın duyurusunda yeni tasfiye usulünün öncelikli olarak para piyasası fonlarından (PPF) başlanarak uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

ARA ÖDEME NASIL HESAPLANACAK?

Ara ödeme hesabında yatırımcının ilgili fon için MKK tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Ödeme, her fon bakımından ayrı değerlendirilecek.

Örneğin net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcı için bu tutarın tamamı ara ödeme kapsamında değerlendirilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya üzerinde olan yatırımcı açısından ise ara ödeme tutarı 1 milyon TL ile sınırlı olacak. Bu sınır her bir fon için ayrı ayrı uygulanacak.

SPK'nın açıklamasına göre ara ödeme karşılığında ayrıca bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak. İlgili katılma payları nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek.

ARA ÖDEME NİHAİ ÖDEME Mİ?

Hayır. SPK'nın belirlediği uygulamada ara ödeme, yatırımcının tasfiye sonucunda hak kazanacağı nihai tutardan mahsup edilecek.

Dolayısıyla açıklanan ödeme, tasfiye sürecinin sonunda yapılacak nihai hesaplamadan bağımsız yeni bir ödeme olarak değil, nihai tasfiye sonucunda hak kazanılacak tutardan mahsup edilmek üzere gerçekleştirilecek bir ara ödeme olarak düzenlendi.

SPK'nın duyurusunda ara ödemenin herhangi bir ek tazminat niteliğinde olduğuna ilişkin bir düzenleme yer almıyor; ödeme, tasfiye sonucunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek şekilde tanımlanıyor.

TASFİYE SÜRECİNDE YATIRIMCININ PAYLARI NASIL İZLENECEK?

MKK'nın e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden yatırımcılar MKK sistemlerinde adlarına açılmış yatırım hesaplarını ve portföy durumlarını takip edebiliyor. MKK, e-YATIRIMCI'nın yatırım hesapları ve işlemlerin 7 gün 24 saat takip edilmesine imkan sağladığını belirtiyor.

Tasfiye edilen fonlara ilişkin ödeme ve operasyonel süreçlerin ayrıntıları konusunda ise MKK, yatırım hesabının bulunduğu kurum ve tasfiye ile görevlendirilmiş kuruluşlardan bilgi alınması gerektiğini belirtiyor.

HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN ARA ÖDEME YAPILACAK?

SPK'nın duyurusunda ara ödeme hesabının temelini, MKK tarafından her hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarı oluşturuyor.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılarda ise ara ödeme tutarı her bir fon için en fazla 1 milyon TL olacak.

Buradaki 1 milyon TL sınırı her yatırımcı ve her fon bakımından ayrı uygulanıyor. SPK açıklamasında ödeme tutarının tasfiye sonucunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edileceği özellikle belirtiliyor.

ÖDEME HANGİ FONLARDAN BAŞLAYACAK?

SPK tarafından getirilen ek tasfiye usulünün öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlanarak uygulanmasına karar verildi.

Duyuruda ayrıca tasfiye süreci devam eden fonlarda mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan SPK'nın açıklamasında, bazı alım-satıma kapatılan fonların yeniden işleme açılabileceği bilgisi de yer alıyor.

TASFİYE EDİLEN FONLARDA KAÇ YATIRIMCI BULUNUYOR?

MKK kayıtlarına göre tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyordu.

Tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler, söz konusu fonlarda yatırımı bulunan kişilerin ödeme ve katılma paylarına ilişkin süreci yakından takip etmesine neden oldu.

SPK'nın son düzenlemesiyle birlikte, mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için nihai tasfiye sonucu beklenmeden ara ödeme mekanizması uygulanması öngörüldü.

TASVİYE SÜRECİNDE ÖDEMELERİN TEMEL ESASLARI

SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusunda açıklanan uygulamanın temel noktaları şöyle:

Ara ödeme, tasfiye süreci devam eden belirli fonlarda mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine yapılacak.

Hesaplamada MKK'nın her yatırımcı için belirleyeceği net yatırım tutarı esas alınacak.

Ödeme her bir fon için ayrı ayrı yapılacak.

Ara ödeme tutarı her bir fon için en fazla 1 milyon TL olacak.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutarın tamamı ödenecek.

1 milyon TL ve üzerindeki net yatırım tutarları için ara ödeme 1 milyon TL ile sınırlı olacak.

Ara ödeme, tasfiye sonunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek.

Ara ödeme karşılığında katılma payı iadesi yapılmayacak.

Katılma payları nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek.

Uygulamanın öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlanarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

MKK ise tasfiye edilen fonların ödemelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için yatırım hesabının bulunduğu kurum ve tasfiye ile görevli kuruluşlarla iletişime geçilmesi gerektiğini belirtiyor.