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Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye sürecine aldığı fonlarla ilgili yatırımcıların ödeme sürecine ilişkin merak ettiği konular arasında, hak edilen tutarın hangi hesaba yatırılacağı da bulunuyor. Düzenlemeye göre mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde, tutar yatırımcının sistemde kayıtlı hesabına aktarılacak. Peki, Tasfiye edilen fonların ödemesi hangi hesaba yapılacak? Fon iadeleri nereye hangi hesaba yatırılacak? Detaylar...

FON İADELERİ NEREYE HANGİ HESABA YATIRILACAK?

Fon iadelerinde ödeme, yatırımcının ayrıca bildireceği farklı bir banka hesabına değil, mutabakat sonrasında sistemde kayıtlı olan hesabına aktarılacak. Düzenlemeye göre ödeme işlemlerini Ziraat Bankası ve İş Bankası yürütecek.

Ödeme hesabının belirlenmesinde MKK kayıtları esas alınacak. Hesaplama kapsamında her yatırımcı için MKK tarafından belirlenecek net yatırım tutarı dikkate alınacak. MKK da yatırımcıların hesap ve portföy durumlarını sistemleri üzerinden takip edebildiğini belirtiyor.

Dolayısıyla tasfiye sürecindeki ilgili fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcıların ara ödeme tutarı, sistemde kayıtlı hesap üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖDEME SÜRECİNDE HANGİ KURUMLAR GÖREV ALACAK?

Düzenlemeye göre ödeme işlemlerini Ziraat Bankası ve İş Bankası yürütecek. Mutabakatın tamamlanmasının ardından yatırımcı için belirlenen tutar, sistemde kayıtlı hesaba aktarılacak.

MKK'nın güncel bilgilendirmesinde de tasfiye işlemlerinin SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütüldüğü ve yatırımcıların ayrıntılı bilgi için hesaplarının bulunduğu kurum ile tasfiye işlemlerinde görevli kuruluşlara başvurabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda ara ödeme, tasfiye sürecinin nihai sonucu olarak değerlendirilmiyor. Yapılacak tutar, tasfiye sonunda yatırımcının hak kazanacağı miktardan mahsup edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklamalar, yurt dışı çıkış yasakları ve mal varlığı tedbirleri uygulanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sorunun sınırlı sayıda fonla ilgili olduğunu ve sistemik risk bulunmadığını belirtmişti.

Not: MKK, tasfiye edilen fonlarla ilgili güncel süreç ve ödeme bilgileri için yatırımcıların hesaplarının bulunduğu kurum ve tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlardan bilgi alabileceğini belirtiyor.